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"أبوظبي" تستشعر الخطر وتبدأ فحص المسافرين القادمين من هذه الدولة!

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*يمن برس -متابعة خاصة

أعلن مطار أبوظبي الدولي بدء إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين.



ونشر مطار أبوظبي على حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة: "مطار أبوظبي الدولي يبدأ بتفعيل إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين لضمان سلامة مسافرينا .. يرجى الاطلاع على التعليمات التالية إن كنت تعتزم السفر إلى الصين".





ووضعت إدارة المطار إرشادات عامة للوقاية من الفيروس كورونا NcOv، ومنها "تجنب الحيوانات (حية وميتة) وأسواق الحيوانات، والمنتجات التي تأتي من الحيوانات (مثل اللحوم غير المطهية).





وتجنب الاختلاط بالمرضى المصابين بأعراض تنفسية، وغسل اليدين كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وكذلك استخدام مطهر الأيدي إذا لم يتوفر الصابون والماء.



وأيضا تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، ونصحت إدارة المطار بعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية.



وأعلنت السلطات الصينية اليوم وفاة 17 حالة مصابة بالكورونا داخل الصين، وارتفاع عدد المصابين في البلاد إلى 504 حالة."



وجاء في بيان إدارة مدينة ،هوانغان أنه تم قطع المواصلات العامة في المدينة وتوقيف جميع القطارات من أجل الحرص على عدم انتشار الفيروس إلى باقي المدن، "اعتبارًا من الساعة 24:00 يوم 23 يناير/كانون الثاني، سيتم تعليق حافلات المدينة ونقل الركاب في السيارات لمسافات طويلة مؤقتًا، كما سيتم تعليق حركة السكك الحديدية في الاتجاه الخارجي. ويجب على السكان عدم مغادرة المدينة إذا لم تكن حاجة ضرورية لذلك".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن مطار أبوظبي الدولي بدء إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين.ونشر مطار أبوظبي على حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة: "مطار أبوظبي الدولي يبدأ بتفعيل إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين لضمان سلامة مسافرينا .. يرجى الاطلاع على التعليمات التالية إن كنت تعتزم السفر إلى الصين".ووضعت إدارة المطار إرشادات عامة للوقاية من الفيروس كورونا NcOv، ومنها "تجنب الحيوانات (حية وميتة) وأسواق الحيوانات، والمنتجات التي تأتي من الحيوانات (مثل اللحوم غير المطهية).وتجنب الاختلاط بالمرضى المصابين بأعراض تنفسية، وغسل اليدين كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وكذلك استخدام مطهر الأيدي إذا لم يتوفر الصابون والماء.وأيضا تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، ونصحت إدارة المطار بعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية.وأعلنت السلطات الصينية اليوم وفاة 17 حالة مصابة بالكورونا داخل الصين، وارتفاع عدد المصابين في البلاد إلى 504 حالة."وجاء في بيان إدارة مدينة ،هوانغان أنه تم قطع المواصلات العامة في المدينة وتوقيف جميع القطارات من أجل الحرص على عدم انتشار الفيروس إلى باقي المدن، "اعتبارًا من الساعة 24:00 يوم 23 يناير/كانون الثاني، سيتم تعليق حافلات المدينة ونقل الركاب في السيارات لمسافات طويلة مؤقتًا، كما سيتم تعليق حركة السكك الحديدية في الاتجاه الخارجي. ويجب على السكان عدم مغادرة المدينة إذا لم تكن حاجة ضرورية لذلك".







أبو ظبي الصين فيروس كورونا



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