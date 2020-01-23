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ذمار..الحوثيون يعيدون 6 أطفال "جثث هامدة" بعد اقتيادهم إلى هذا المكان !
الخميس, 23 يناير, 2020 03:20:00 مساءً

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ذمار..الحوثيون يعيدون 6 أطفال "جثث هامدة" بعد اقتيادهم إلى هذا المكان !
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*يمن برس -ذمار
أفادت مصادر محلية أن مستشفى ذمار العام، استقبل أمس الأربعاء ، جثامين ستة أطفال اختطفتهم جماعة الحوثي قبل نحو 45 يوماً من حي الجمارك شمال غربي مدينة ذمار، وزجت بهم في الخطوط الأمامية لإحدى جبهات القتال.

 

وبحسب المصادر فإن الأطفال القتلى هم محمد أحمد الميندي (14 عاماً) يتيم الأبوين، وخالد سلوان الخولاني (15 عاماً)، وعبودمت مسعد السماوي (15 عاماً)، ووائل رسام (15 عاماً)، وجوهر التهامي (14عاماً) وهو نازح من محافظة الحديدة، ومحمد عبد الوهاب علي جهلان (15 عاماً).

وحمل أهالي الأطفال القتلى جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن اختطاف أبنائهم دون علمهم ومن ثم مقتلهم، وطالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والإقليمية والدولية، بإنقاذ فلذات أكبادهم من محارق الموت التي تزجهم بها الميليشيات الحوثية.


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خاص - يمن برس

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