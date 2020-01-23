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"بريطانيا" تعلق على استهداف الحوثيين لمدينة مأرب وتطالب هذه الجهات بالتحرك !

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السفير البريطاني

*يمن برس -متابعة خاصة

وصف سفير بريطانيا لدى اليمن، مايكل آرون، استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدنيين في محافظة مأرب (وسط اليمن)، بأنها "مناوشات تخريبية".



وأعلنت مصادر طبية ومحلية، أمس الأربعاء، مقتل أربعة مدنيين، في قصف صاروخي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية واستهدف منزل عضو مجلس النواب حسين السوادي، في محافظة مأرب شرق صنعاء.



وقتل السبت الماضي 111 جندياً في هجوم بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة من دون طيار شنه الحوثيون واستهدف معسكر الاستقبال التابع لقوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في محافظة مأرب.



وأعلن مايكل آرون تأييده لبيان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مواطنه مارتن غريفيث، الذي عبر فيه عن قلقه العميق إزاءَ التصعيد الأخير في مستوى العنف في اليمن والذي أسفر عن مقتل الكثير من المدنيين الأبرياء، داعياً جميع الأطراف إلى العمل على دفع عملية السلام إلى الأمام، وليس إعادتها إلى الوراء.



وطالب مايكل آرون قادة الأحزاب المعنية بإظهار قدرتهم على القيادة ووضع حد لهذه "المناوشات التخريبية" فضلاً عن الهجمات الجوية والصواريخ والطائرات المسيرة وتحركات القوات غير الضرورية.



وقال آرون إن "أي أعمال مخالفة لهذا تهدد التقدم المُحرز حتى الآن في وقف التصعيد".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وصف سفير بريطانيا لدى اليمن، مايكل آرون، استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدنيين في محافظة مأرب (وسط اليمن)، بأنها "مناوشات تخريبية".وأعلنت مصادر طبية ومحلية، أمس الأربعاء، مقتل أربعة مدنيين، في قصف صاروخي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية واستهدف منزل عضو مجلس النواب حسين السوادي، في محافظة مأرب شرق صنعاء.وقتل السبت الماضي 111 جندياً في هجوم بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة من دون طيار شنه الحوثيون واستهدف معسكر الاستقبال التابع لقوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في محافظة مأرب.وأعلن مايكل آرون تأييده لبيان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مواطنه مارتن غريفيث، الذي عبر فيه عن قلقه العميق إزاءَ التصعيد الأخير في مستوى العنف في اليمن والذي أسفر عن مقتل الكثير من المدنيين الأبرياء، داعياً جميع الأطراف إلى العمل على دفع عملية السلام إلى الأمام، وليس إعادتها إلى الوراء.وطالب مايكل آرون قادة الأحزاب المعنية بإظهار قدرتهم على القيادة ووضع حد لهذه "المناوشات التخريبية" فضلاً عن الهجمات الجوية والصواريخ والطائرات المسيرة وتحركات القوات غير الضرورية.وقال آرون إن "أي أعمال مخالفة لهذا تهدد التقدم المُحرز حتى الآن في وقف التصعيد".







بريطانيا مناوشات مأرب



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