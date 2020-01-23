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تغيّر مفاجـئ في أسعار الصرف بعد إعلان البنك وصول الموافقة على سحب الوديعة السعودية (السعر الآن)

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*يمن برس -خاص

سجل الريال اليمني ارتفاعا ملحوظا اليوم أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد أن أعلن البنك المركزي في عدن يوم أمس صول الموافقة على سحب مبلغ 227 مليون دولار من الوديعة السعودية وهو ما قد يحسن من وضع الريال اليمني بعد موجة من الانهيار والتراجع .



وجاءت أسعار الصرف اليوم الخميس 23 يناير كما رصدها (يمن برس) على النحو التالي :



(( أسعار الشراء ))

⁦ السعودي : 169

⁦ الدولار : 642

⁦ الإماراتي : 172

⁦ العماني : 1645

ذهب كسر 21 : 27,200



(( أسعار البيع ))

⁦ السعودي : 171

⁦ الدولار : 652

⁦ الإماراتي : 174

⁦ العماني : 1685

ذهب كسر 21 : 27,900





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك سجل الريال اليمني ارتفاعا ملحوظا اليوم أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد أن أعلن البنك المركزي في عدن يوم أمس صول الموافقة على سحب مبلغ 227 مليون دولار من الوديعة السعودية وهو ما قد يحسن من وضع الريال اليمني بعد موجة من الانهيار والتراجع .وجاءت أسعار الصرف اليوم الخميس 23 يناير كما رصدها (يمن برس) على النحو التالي :(( أسعار الشراء ))⁦ السعودي : 169⁦ الدولار : 642⁦ الإماراتي : 172⁦ العماني : 1645ذهب كسر 21 : 27,200(( أسعار البيع ))⁦ السعودي : 171⁦ الدولار : 652⁦ الإماراتي : 174⁦ العماني : 1685ذهب كسر 21 : 27,900







الوديعة السعودية الريال الدولار



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