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تغيّر مفاجـئ في أسعار الصرف بعد إعلان البنك وصول الموافقة على سحب الوديعة السعودية (السعر الآن)
الخميس, 23 يناير, 2020 04:13:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
سجل الريال اليمني ارتفاعا ملحوظا اليوم أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد أن أعلن البنك المركزي في عدن يوم أمس صول الموافقة على سحب مبلغ 227 مليون دولار من الوديعة السعودية وهو ما قد يحسن من وضع الريال اليمني بعد موجة من الانهيار والتراجع .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الخميس 23 يناير كما رصدها (يمن برس) على النحو التالي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 169
الدولار : 642
الإماراتي : 172
العماني : 1645
ذهب كسر 21 : 27,200
(( أسعار البيع ))
السعودي : 171
الدولار : 652
الإماراتي : 174
العماني : 1685
ذهب كسر 21 : 27,900
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