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صحيفة :الحوثيون قاموا خلال الساعات الماضية بتصفية العشرات من أتباعهم بعضهم كانوا على صلة بـ"الرئيس السابق"
الخميس, 23 يناير, 2020 04:25:00 مساءً

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مسلح حوثي
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مسلح حوثي

*يمن برس -متابعة خاصة
قالت صحيفة سعودية، اليوم الخميس، أن عناصر الأمن الوقائي الحوثي،  أقدمت على تصفية عشرات القيادات والمسلحين الحوثيين، خلال الساعات الماضية.
 
ونقلت "عكاظ" عن مصادر خاصة قولها، إن ما يسمى بالأمن الوقائي الحوثي صفى أكثر من 20 مسلحاً حوثياً فروا من الجبهات في مديرية نهم خلال الـ 24ساعة الماضية.
 
وأضافت المصادر، أن أمن الحوثي الخاص "الوقائي" أقدم على تصفية قيادي في مديرية جبن بمحافظة الضالع.
 
و جاءت علميات التصفية بعد يومين من اغتيال ملثمين، يرجح أنهم ينتمون إلى الأمن الوقائي الحوثي، نائب مدير شرطة البيلي بالعاصمة صنعاء العميد يحيى خريص، مبينةً أن المليشيا بدأت تتخلص من القيادات الكبيرة التي كانت تعمل مع الرئيس السابق صالح إبان حكمه اليمن.
 
وكانت مدينة إب قد شهدت خلال اليومين الماضيين تصفية القياديين الحوثيين(مرتضى المساوى، أبو عناد) من قبل مجهولين يُعتقد أنهم على صلة بالأمن الوقائي الحوثي وضمن مخطط التصفيات الداخلية.


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خاص - يمن برس

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