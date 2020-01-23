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منظمة الشفافيةالدولية تصنف اليمن ضمن العشر الدول الأشد فساداً في العالم
الخميس, 23 يناير, 2020 05:28:00 مساءً

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منظمة الشفافيةالدولية تصنف اليمن ضمن العشر الدول الأشد فساداً في العالم
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*يمن برس - متابعات
 صنفت منظمة الشفافية الدولية اليمن ضمن أربع دول عربية حلت في قائمة العشر الدول الأشد فساداً في العالم.

وحسب ما ورد في التقرير السنوي لمؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، فقد حلت أربع دول عربية هي السودان وليبيا واليمن وسوريا ضمن العشر الدول الأشد فساداً في العالم.

ورصد التقرير تراجع سوريا بـ 13 نقطة، مقارنة بعام 2012. كما تراجع اليمن ثماني نقاط خلال الفترة ذاتها.

وفيما صنف التقرير دولة الإمارات الأقل فساداً تليها دولة قطر، ذكر أن المملكة العربية السعودية حققت تقدما في مكافحة الفساد. وتقدمت في درجات المؤشر بأربع نقاط مقارنة بالعام الماضي.

يذكر أن انهيار مؤسسات الدولة وعدم تواجد الحكومة وغياب المؤسسات الرقابية (الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ومجلس النواب) قد شكل بيئة خصبة لتزايد وانتشار الفساد في المؤسسات اليمنية خلال سنوات الحرب.


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خاص - يمن برس

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