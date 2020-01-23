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إعلان رسمي عن وصول فيروس كورونا إلى السعودية

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، عن إصابة مواطن هندي في مستشفى جنوب السعودية بفيروس "كورونا"، حسب قناة "روسيا اليوم".



وفيروس كورونا هو عبارة عن فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في طائفة من الأمراض تتراوح بين نزلة البرد الشائعة والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، بحسب موقع منظمة الصحة العالمية.



ومن أعراض الفيروس الرئيسية الحمى والسعال وضيق التنفس، كما أن هناك أعراضا أقل شيوعا مثل الالتهاب الرئوي الحاد والإسهال.



وبحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن انتقال عدوى الفيروس بين البشر يحدث في معظمه في أماكن الرعاية الصحية.



ولذلك، ينبغي الحذر أثناء زيارة المستشفيات، لأن الفيروس ينتقل عبر المخالطة المباشرة للمصابين أو من خلال الرذاذ المطاير من هؤلاء أو لمس الأسطح الملوث بالفيروس، ويمكن ارتداء كمامة أثناء الذهاب إلى هناك.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، عن إصابة مواطن هندي في مستشفى جنوب السعودية بفيروس "كورونا"، حسب قناة "روسيا اليوم".وفيروس كورونا هو عبارة عن فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في طائفة من الأمراض تتراوح بين نزلة البرد الشائعة والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، بحسب موقع منظمة الصحة العالمية.ومن أعراض الفيروس الرئيسية الحمى والسعال وضيق التنفس، كما أن هناك أعراضا أقل شيوعا مثل الالتهاب الرئوي الحاد والإسهال.وبحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن انتقال عدوى الفيروس بين البشر يحدث في معظمه في أماكن الرعاية الصحية.ولذلك، ينبغي الحذر أثناء زيارة المستشفيات، لأن الفيروس ينتقل عبر المخالطة المباشرة للمصابين أو من خلال الرذاذ المطاير من هؤلاء أو لمس الأسطح الملوث بالفيروس، ويمكن ارتداء كمامة أثناء الذهاب إلى هناك.







فيروس كورونا السعودية إصابة



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