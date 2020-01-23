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استمرار المعارك في نهم والجيش يعلن مصرع 15 حوثيا في "حريب"

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قوات الجيش الوطني في نهم

*يمن برس -صنعاء

لقي 15 عنصراً حوثيا مصرعهم، اليوم الخميس، في مواجهات مع الجيش الوطني في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.



وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن 15 عنصرا من مليشيات الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم وأصيب العشرات بنيران أبطال الجيش الوطني، صباح اليوم، في منطقة حريب نهم شرق العاصمة.



ولليوم السابع على التوالي تدور معارك شرسة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في جميع محاور جبهة نهم تكبدت خلالها المليشيات خسائر فادحة.



وذكرت مصادر محلية أن مستشفيات صنعاء تستقبل عشرات الجثث الحوثية قادمة من جبهة نهم ومئات الجرحى.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لقي 15 عنصراً حوثيا مصرعهم، اليوم الخميس، في مواجهات مع الجيش الوطني في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن 15 عنصرا من مليشيات الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم وأصيب العشرات بنيران أبطال الجيش الوطني، صباح اليوم، في منطقة حريب نهم شرق العاصمة.ولليوم السابع على التوالي تدور معارك شرسة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في جميع محاور جبهة نهم تكبدت خلالها المليشيات خسائر فادحة.وذكرت مصادر محلية أن مستشفيات صنعاء تستقبل عشرات الجثث الحوثية قادمة من جبهة نهم ومئات الجرحى.







الجيش نهم حريب



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