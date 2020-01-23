الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / تعز..الصحفيون يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين في سجون الحوثي

تعز..الصحفيون يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين في سجون الحوثي

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

من وقفة احتجاجية للصحفيين في تعز

*يمن برس -تعز

طالب عشرات الصحفيين والنشطاء الإعلاميين في محافظة تعز، خلال وقفة احتجاجية اليوم الخميس، بالإفراج الفوري عن كافة الصحافيين في سجون الحوثيين.



ورفع المحتجون لافتات تندد باستمرار الحوثيين في احتجاز الصحفيين، وشعارات تستنكر صمت الأمم المتحدة إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين المعتقلين.



وقال بيان صحفي صادر عن الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها أسرة الصحفي المعتقل حمزة الجبيحي، إن "استمرار اعتقال الصحفي حمزة الجبيحي وبقية زملائه منذ أربعة أعوام يؤكد مدى إصرار مليشيا الحوثي في ممارسة القمع الممنهج لحرية التعبير وعلى رأسها الصحافة مستغلة غياب الإجراءات الدولية الصارمة وإهمال الأمم المتحدة لملف الصحفيين المعتقلين".



واعتبر البيان بقاء الصحفيين المعتقلين في سجون الحوثي بأنه يعرضهم للمزيد من المخاطر القاتلة، داعين المجتمع الدولي والأمم المتحدة القيام بكافة المساعي والاجراءات التي تؤدي إلى إنقاذ الصحفيين المعتقلين والإفراج الفوري عنهم.



وأعرب المشاركون في الوقفة عن رفضهم القاطع لتعامل مليشيات الحوثي مع قضية الصحفيين المعتقلين على أنها ورقة من أوراق الحرب مؤكدين "أنها قضية إنسانية بحته".



وطالب البيان الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الاحمر الدولي بتحمل مسؤوليتهم الإنسانية والاخلاقية ازاء ما يتعرض له الصحفيين المعتقلين في سجون مليشيا الحوثي، داعيًا المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية إلى مضاعفة جهود الاهتمام والمناصرة لقضية الصحفيين المعتقلين.



وناشد البيان الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية بالتدخل والضغط على مليشيات الحوثي بالإفراج الفوري عن الصحفي حمزة الجبيحي وبقية كافة رفاقه الصحفيين المعتقلين.



يشار إلى أن مليشيا الحوثي تحتجز عشرات الصحفيين والنشطاء في سجونها بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم منذ أواخر عام 2014م.



وسبق أن تحدثت تقارير حقوقية عن تعرض الصحفيين المعتقلين لانتهاكات شديدة تمثلت بالتعذيب وحرمانهم من الرعاية الصحية فضلاً عن محاكمتهم بتهم باطلة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك طالب عشرات الصحفيين والنشطاء الإعلاميين في محافظة تعز، خلال وقفة احتجاجية اليوم الخميس، بالإفراج الفوري عن كافة الصحافيين في سجون الحوثيين.ورفع المحتجون لافتات تندد باستمرار الحوثيين في احتجاز الصحفيين، وشعارات تستنكر صمت الأمم المتحدة إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين المعتقلين.وقال بيان صحفي صادر عن الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها أسرة الصحفي المعتقل حمزة الجبيحي، إن "استمرار اعتقال الصحفي حمزة الجبيحي وبقية زملائه منذ أربعة أعوام يؤكد مدى إصرار مليشيا الحوثي في ممارسة القمع الممنهج لحرية التعبير وعلى رأسها الصحافة مستغلة غياب الإجراءات الدولية الصارمة وإهمال الأمم المتحدة لملف الصحفيين المعتقلين".واعتبر البيان بقاء الصحفيين المعتقلين في سجون الحوثي بأنه يعرضهم للمزيد من المخاطر القاتلة، داعين المجتمع الدولي والأمم المتحدة القيام بكافة المساعي والاجراءات التي تؤدي إلى إنقاذ الصحفيين المعتقلين والإفراج الفوري عنهم.وأعرب المشاركون في الوقفة عن رفضهم القاطع لتعامل مليشيات الحوثي مع قضية الصحفيين المعتقلين على أنها ورقة من أوراق الحرب مؤكدين "أنها قضية إنسانية بحته".وطالب البيان الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الاحمر الدولي بتحمل مسؤوليتهم الإنسانية والاخلاقية ازاء ما يتعرض له الصحفيين المعتقلين في سجون مليشيا الحوثي، داعيًا المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية إلى مضاعفة جهود الاهتمام والمناصرة لقضية الصحفيين المعتقلين.وناشد البيان الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية بالتدخل والضغط على مليشيات الحوثي بالإفراج الفوري عن الصحفي حمزة الجبيحي وبقية كافة رفاقه الصحفيين المعتقلين.يشار إلى أن مليشيا الحوثي تحتجز عشرات الصحفيين والنشطاء في سجونها بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم منذ أواخر عام 2014م.وسبق أن تحدثت تقارير حقوقية عن تعرض الصحفيين المعتقلين لانتهاكات شديدة تمثلت بالتعذيب وحرمانهم من الرعاية الصحية فضلاً عن محاكمتهم بتهم باطلة.







وقفة احتجاجية تعز الصحفيون



شارك الخبر أصدقاءك:



383

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







