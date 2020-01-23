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"وحدة عدن" إلى نهائي الدوري التنشيطي بعد فوزٍ مثير على "أهلي تعز"
الخميس, 23 يناير, 2020 07:52:00 مساءً

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"وحدة عدن" إلى نهائي الدوري التنشيطي بعد فوزٍ مثير على "أهلي تعز"
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*يمن برس -سيئون
تأهل فريق فريق وحدة عدن ،اليوم الخميس، إلى نهائي الدوري التنشيطي لكرة القدم الذي ينظمه اتحاد اللعبة بمشاركة ثمانية أندية تم توزيعها إلى مجموعتين.


وجاء تأهل الوحدة العدني لنهائي الدوري عقب تخطيه عقبة منافسه أهلي تعز بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم على ملعب سيئون الاولمبي ضمن نصف النهائي.


واكتفى الوحدة بتسجيل هدفه الوحيد عبر لاعبه عبد الخالق الشعيبي عند الدقيقة 15 من أحداث الشوط الأول، ليضمن الوصول للمباراة النهائية.

قاد المباراة التي شهدت حضور جماهيري غفير الحكم الدولي أمين ردمان ساحة بمساعدة مصطفى عبد الغني وأحمد مساوى وابراهيم الحزمي رابعا.


وينتظر بيارق الهاشمي الفائز من لقاء نصف النهائي الآخر والذي سيقام عصر غد الجمعة بين فريقي التلال ومضيفه شعب حضرموت في لقاء لايقبل القسمة على اثنين.


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خاص - يمن برس

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