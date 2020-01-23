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وزارة الصناعة تلزم المخابز في عدن ببيع الخبز بالكيلو جرام

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*يمن برس - متابعة خاصة

ألزمت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، الخميس، ملاك المخابز والأفران في كافة المديريات ببيع خبز القوالب "الروتي" بالكيلو جرام.



وبحسب بيانٍ صادر عن ديوان الوزارة بعدن، فقد تم تحديد سعر الكيلو جرام من "الروتي" للمستهلك بسعر 380 ريالاً.



وأشار البيان إلى أن وزن "القرص الروتي" الواحد يجب ألا يقل وزنه 52 جرامًا بسعر 20 ريالًا، على أن يحتوي الكيلو جرام على 19 قرصًا.



ودعا البيان كافة الجهات المعنية والمختصة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، في مديريات محافظة عدن الثمان.



يُذكر أن أسعار الدقيق والقمح وكافة المواد الغذائية الأساسية ارتفعت خلال الأيام الماضية متأثرةً بارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني؛ ونتيجةً لذلك ارتفعت أسعار العديد من المواد الاستهلاكية في مختلف مديريات محافظة عدن.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ألزمت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، الخميس، ملاك المخابز والأفران في كافة المديريات ببيع خبز القوالب "الروتي" بالكيلو جرام.وبحسب بيانٍ صادر عن ديوان الوزارة بعدن، فقد تم تحديد سعر الكيلو جرام من "الروتي" للمستهلك بسعر 380 ريالاً.وأشار البيان إلى أن وزن "القرص الروتي" الواحد يجب ألا يقل وزنه 52 جرامًا بسعر 20 ريالًا، على أن يحتوي الكيلو جرام على 19 قرصًا.ودعا البيان كافة الجهات المعنية والمختصة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، في مديريات محافظة عدن الثمان.يُذكر أن أسعار الدقيق والقمح وكافة المواد الغذائية الأساسية ارتفعت خلال الأيام الماضية متأثرةً بارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني؛ ونتيجةً لذلك ارتفعت أسعار العديد من المواد الاستهلاكية في مختلف مديريات محافظة عدن.







وزارة الصناعة المخابز البيع بالكيلو جرام عدن



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