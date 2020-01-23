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السفراء الأوروبيون يغادرون صنعاء بعد زيارة استمرت 5 أيام
الخميس, 23 يناير, 2020 08:33:00 مساءً

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السفراء الأوروبيون يغادرون صنعاء بعد زيارة استمرت 5 أيام
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*يمن برس - متابعة خاصة

غادر سفراء عدد من دول الاتحاد الاوروبي العاصمة صنعاء، اليوم الخميس، بعد زيارة استمرت 5 ايام التقوا خلالها لكبار القيادات في جماعة الحوثيين.

وتكون الوفد الاوروبي من سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج، وسفير فرنسا كرستيان تستو، وسفيرة هولندا إيرما فان ديورن ونائب سفير الاتحاد الأوروبي ريكارد فيلا.

وقالت وكالة الانباء "سبأ" بنسختها الحوثية إن السفراء أجروا "عدة لقاءات خلال زيارتهم مع كبار المسؤولين في صنعاء وأطلعوا على الأوضاع عن كثب وخاصةً أوضاع محافظة الحديدة وما تعرضت وتتعرض له من تدمير ممنهج وتدمير كل مقومات الحياة".

وكان السفراء الأوروبيون قد قالوا في بيان على موقع بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، الأحد الفائت، عقب وصولهم إلى مطار صنعاء الدولي، إن "الزيارة ضمن التواصل المستمر مع الأطراف اليمنية لتشجيعها على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، وفي إطار تشجيع جهود خفض التصعيد واستئناف المحادثات السياسية بين الأطراف اليمنية برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث".

البيان أكد على أن "السفراء "سيدعون إلى الوصول الإنساني دون عوائق وتحسين بيئة عمل الفاعلين الإنسانيين واحترام حقوق الإنسان وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين اليمنيين ومناقشة الأمور الاقتصادية والتنموية والبيئية والثقافية".




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خاص - يمن برس

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