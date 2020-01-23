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غريفيث يبحث وقف التصعيد العسكري مع قيادات الحوثيين في صنعاء
الخميس, 23 يناير, 2020 08:50:00 مساءً

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غريفيث يبحث وقف التصعيد العسكري مع قيادات الحوثيين في صنعاء
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*يمن برس - متابعة خاصة
وصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الخميس، إلى صنعاء، لبحث وقف التصعيد العسكري وسبل عقد جولة مشاورات سياسية.

وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي إن غريفيث وصل مع مساعده معين شريم.

فيما قالت مصادر سياسية إن المبعوث الأممي سيبحث مع قيادة جماعة الحوثيين خفض التصعيد العسكري بين الأطراف اليمنية، والحفاظ على التهدئة.

وأضافت بأن غريفيث سيناقش مع الحوثيين الترتيب لجولة مفاوضات جديدة غير مشروطة لمناقشة ترتيبات الحل السياسي للأزمة في اليمن.

وأشارت إلى أن اللقاءات ستتطرق إلى مستوى تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمدينة الحديدة غرب اليمن، وتفعيل لجان المراقبة لوقف إطلاق النار.


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خاص - يمن برس

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