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الحكومة تحسم الجدل بشأن غارات طيران التحالف على مواقع الجيش الوطني في نهم
الخميس, 23 يناير, 2020 09:08:00 مساءً

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معمر الإرياني
معمر الإرياني

*يمن برس - متابعة خاصة
نفت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، تعرّض قوات الجيش اليمني لغارة جوية خاطئة من قبل طيران التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، شرقي العاصمة صنعاء، يوم الأربعاء.

وقال وزير الإعلام اليمني معمّر الإرياني، في سلسلة تغريدات على موقع تويتر: ”ننفي جملة وتفصيلا صحة ما نشرته وتروج له بعض القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية عن غارة خاطئة لطيران تحالف دعم الشرعية على مواقع الجيش الوطني في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، في سقوط جديد يمس بمهنية وحيادية هذه القنوات والقائمين عليها في تغطية الأزمة اليمنية“.

مستغربًا من تزامن هذه الإشاعات والأكاذيب مع ”تصعيد مرتزقة طهران من الميليشيات الحوثية لعملياتهم العسكرية في جبهة نهم؛ بهدف خلط الأوراق والنيل من معنويات الجيش الوطني وعموم المواطنين، والتحريض ضد الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في السعودية“.


وأعرب الإرياني عن أسفه لانجرار عدد من المواقع الإخبارية المساندة للشرعية والإعلاميين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلف هذه الأكاذيب والشائعات ”المغرضة“.

وكان مراسل قناة الجزيرة القطرية في سلطنة عمان ”سمير النمري“، وهو يمني الجنسية، زعم أمس الأربعاء على ”تويتر“، مقتل 13 جنديًا من قوات الجيش اليمني، فيما قال إنه ”قصف جوي للتحالف السعودي الإماراتي“ على موقع عسكري، شرقي مديرية نهم بمحافظة صنعاء.


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خاص - يمن برس

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