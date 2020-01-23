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مقتل رجل بعد صراعه مع ديك

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*يمن برس - متابعات

قتل رجل هندي بعد صراع مع ديكه الذي حاول الهرب أثناء نقله للمشاركة في صراع للديكة في إحدى الولايات الهندية.



ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، عن كرانتي كومار، المتحدث باسم الشرطة بولاية أندرا براديش بجنوب الهند، قوله إن القصة بدأت في يوم 15 يناير (كانون الثاني) الجاري، أثناء نقل الرجل، الذي يدعى ساريبالي تشانفينكاتشوارام (50 عاماً)، لديكه للمشاركة في مصارعة للديكة تقام بانتظام في الولاية.



وفي الطريق، تصارع الديك مع الرجل محاولاً الهرب، وضربه بمخالبه في رقبته ليصيبه بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى ليفارق الحياة بعد أيام قليلة.



وأشار كومار إلى أن ساريبالي اعتاد على اصطحاب ديكه للمشاركة في صراع الديكة بالولاية، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يهاجمه فيها الديك محاولاً الهرب.



ورغم أن صراعات الديكة والحيوانات ممنوعة قانونياً في الهند منذ عام 1960 فإنها لا تزال مستمرة في البلاد، حيث تقول الجماعات المعنية بحقوق الحيوان إن السلطات تغض الطرف عنها باعتبارها وسيلة «للتسلية» و«لكسب الرزق» لمنظميها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل رجل هندي بعد صراع مع ديكه الذي حاول الهرب أثناء نقله للمشاركة في صراع للديكة في إحدى الولايات الهندية.ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، عن كرانتي كومار، المتحدث باسم الشرطة بولاية أندرا براديش بجنوب الهند، قوله إن القصة بدأت في يوم 15 يناير (كانون الثاني) الجاري، أثناء نقل الرجل، الذي يدعى ساريبالي تشانفينكاتشوارام (50 عاماً)، لديكه للمشاركة في مصارعة للديكة تقام بانتظام في الولاية.وفي الطريق، تصارع الديك مع الرجل محاولاً الهرب، وضربه بمخالبه في رقبته ليصيبه بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى ليفارق الحياة بعد أيام قليلة.وأشار كومار إلى أن ساريبالي اعتاد على اصطحاب ديكه للمشاركة في صراع الديكة بالولاية، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يهاجمه فيها الديك محاولاً الهرب.ورغم أن صراعات الديكة والحيوانات ممنوعة قانونياً في الهند منذ عام 1960 فإنها لا تزال مستمرة في البلاد، حيث تقول الجماعات المعنية بحقوق الحيوان إن السلطات تغض الطرف عنها باعتبارها وسيلة «للتسلية» و«لكسب الرزق» لمنظميها.







مقتل رجل ديك



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