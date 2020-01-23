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إنذار غريب يعطّل حركة الطيران في أفضل مطارات العالم

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*يمن برس -وكالات

تعطلت حركة الطيران جزئيًا في مطار شانغي السنغافوري، صباح الخميس، بعد انطلاق إنذار الحريق في برج المراقبة، مما تسبب في إجلاء العاملين به على الفور.



وقال مساعد مدير خدمات الطيران المدني في البلاد، روزلي سعد، في بيان: "تم تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية من مواقع احتياطية، بين الساعة 12:10 صباحًا و01:40 صباحًا بالتوقيت المحلي".



وخلال دقائق الاضطراب، تم تعطيل 50 رحلة جوية مغادرة، لمدة وصلت إلى 30 دقيقة أو أكثر، كما تم تغيير وجهة 9 رحلات قادمة، إلى مطاري هانغ نديم الدولي وكوالالمبور الدولي، بحسب ما نقلته صحيفة "ستريتس تايمز".



وتبين بعد ذلك، أنه لم يكن هناك حريق في برج المراقبة، وقال المسؤولون إن التحقيقات حول سبب إطلاق الإنذار لا تزال مستمرة، فيما لجأ المسافرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطهم الشديد من عمليات التأخير.



وتصدر مطار شانغي السنغافوري قائمة أفضل مطارات العالم لعام 2019، وفقًا لتصنيف شركة الأبحاث "سكاي تراكس" الصادر في مارس من العام الماضي، والذي يستند إلى ملايين الاستبيانات الاستقصائية، ويقيم عناصر مثل سهولة تدفق المسافرين، والراحة، والنظافة، وتوافر المناطق العامة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تعطلت حركة الطيران جزئيًا في مطار شانغي السنغافوري، صباح الخميس، بعد انطلاق إنذار الحريق في برج المراقبة، مما تسبب في إجلاء العاملين به على الفور.وقال مساعد مدير خدمات الطيران المدني في البلاد، روزلي سعد، في بيان: "تم تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية من مواقع احتياطية، بين الساعة 12:10 صباحًا و01:40 صباحًا بالتوقيت المحلي".وخلال دقائق الاضطراب، تم تعطيل 50 رحلة جوية مغادرة، لمدة وصلت إلى 30 دقيقة أو أكثر، كما تم تغيير وجهة 9 رحلات قادمة، إلى مطاري هانغ نديم الدولي وكوالالمبور الدولي، بحسب ما نقلته صحيفة "ستريتس تايمز".وتبين بعد ذلك، أنه لم يكن هناك حريق في برج المراقبة، وقال المسؤولون إن التحقيقات حول سبب إطلاق الإنذار لا تزال مستمرة، فيما لجأ المسافرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطهم الشديد من عمليات التأخير.وتصدر مطار شانغي السنغافوري قائمة أفضل مطارات العالم لعام 2019، وفقًا لتصنيف شركة الأبحاث "سكاي تراكس" الصادر في مارس من العام الماضي، والذي يستند إلى ملايين الاستبيانات الاستقصائية، ويقيم عناصر مثل سهولة تدفق المسافرين، والراحة، والنظافة، وتوافر المناطق العامة.







إنذار حريق مطار



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