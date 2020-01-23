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تزامناُ مع تقدم الجيش نحو صنعاء.. الحوثيون يقدمون طلباً عاجلاً للأمم المتحدة

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*يمن برس - متابعة خاصة



دعا مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، اليوم الخميس، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الإيفاء بتعهداته بخصوص "فك الحصار عن مطار صنعاء" واطلاق الجسر الطبي الجوي الإنساني.



وقال الشايف إنه يأمل أن "تحمل زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء اليوم الخميس، انفراجة في موضوع فك الحظر عن مطار صنعاء الدولي".



ونقلت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين عن الشايف قوله: "الأمم المتحدة لم تفي بتعهداتها بخصوص مطار صنعاء، والجسر الطبي، الذي كان من المتوقع إطلاقه بداية يناير الجاري".



ووفقا للشايف، كان من المقرر تسيير أول رحلة علاجية عبر الجسر الجوي من مطار صنعاء في بداية شهر يناير الحالي، بحسب تعهدات الأمم المتحدة والاتفاق مع منظمة الصحة العالمية، حيث قامت إدارة المطار بعمل كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة وأصبح المطار جاهزا لتسيير الرحلات الجوية.



وقال الشايف: "طالبنا بأن تتولى الخطوط الجوية اليمنية نقل المرضى ولكن الصحة العالمية تطرح نقلهم عبر طائرات تابعة الأمم المتحدة".



لافتا إلى أن "استقبال المطار المتواصل لرحلات الأمم المتحدة يؤكد جهوزيته لاستقبال الرحلات ويقطع الطريق أمام أي مبررات لتعطيل المطار".



ومنوها إلى أن "استمرار اغلاق المطار يخالف القانون الدولي، محملا الأمم المتحدة مسؤولية رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي".



وتأتي تصريحات الشايف تزامناً مع وصول المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى العاصمة صنعاء للقاء قيادات الحوثيين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دعا مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، اليوم الخميس، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الإيفاء بتعهداته بخصوص "فك الحصار عن مطار صنعاء" واطلاق الجسر الطبي الجوي الإنساني.وقال الشايف إنه يأمل أن "تحمل زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء اليوم الخميس، انفراجة في موضوع فك الحظر عن مطار صنعاء الدولي".ونقلت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين عن الشايف قوله: "الأمم المتحدة لم تفي بتعهداتها بخصوص مطار صنعاء، والجسر الطبي، الذي كان من المتوقع إطلاقه بداية يناير الجاري".ووفقا للشايف، كان من المقرر تسيير أول رحلة علاجية عبر الجسر الجوي من مطار صنعاء في بداية شهر يناير الحالي، بحسب تعهدات الأمم المتحدة والاتفاق مع منظمة الصحة العالمية، حيث قامت إدارة المطار بعمل كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة وأصبح المطار جاهزا لتسيير الرحلات الجوية.وقال الشايف: "طالبنا بأن تتولى الخطوط الجوية اليمنية نقل المرضى ولكن الصحة العالمية تطرح نقلهم عبر طائرات تابعة الأمم المتحدة".لافتا إلى أن "استقبال المطار المتواصل لرحلات الأمم المتحدة يؤكد جهوزيته لاستقبال الرحلات ويقطع الطريق أمام أي مبررات لتعطيل المطار".ومنوها إلى أن "استمرار اغلاق المطار يخالف القانون الدولي، محملا الأمم المتحدة مسؤولية رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي".وتأتي تصريحات الشايف تزامناً مع وصول المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى العاصمة صنعاء للقاء قيادات الحوثيين.







اليمن مطار صنعاء غريفيث



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