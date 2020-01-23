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معركة مصيرية في نهم بعد هجوم حوثي شامل على مواقع الجيش

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*يمن برس - خاص



شن مسلحو جماعة الحوثي مساء اليوم الخميس، هجوماً كبيراً على مواقع الجيش الوطني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.



وقال مصدر ميداني لـ"يمن برس" إن الحوثيون دفعوا بالمئات من عناصرهم إلى الخطوط الأمامية في جبهة نهم لشن هجوم معاكس على مواقع الجيش الوطني.



وأوضح المصدر أن معارك ضارية تدور منذ ساعات بين قوات الجيش الوطني ومسلحي الحوثيين على امتداد جبهة نهم شرقي العاصمة.



وتشهد جبهة نهم معارك عنيفة منذ خمسة أيام سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شن مسلحو جماعة الحوثي مساء اليوم الخميس، هجوماً كبيراً على مواقع الجيش الوطني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.وقال مصدر ميداني لـ"يمن برس" إن الحوثيون دفعوا بالمئات من عناصرهم إلى الخطوط الأمامية في جبهة نهم لشن هجوم معاكس على مواقع الجيش الوطني.وأوضح المصدر أن معارك ضارية تدور منذ ساعات بين قوات الجيش الوطني ومسلحي الحوثيين على امتداد جبهة نهم شرقي العاصمة.وتشهد جبهة نهم معارك عنيفة منذ خمسة أيام سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.







اليمن صنعاء معارك نهم



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