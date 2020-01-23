تحذير رسمي للمواطنين من تغيرات مناخية طارئة خلال الساعات القادمة

*يمن برس - متابعة خاصة
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار متوسطة وخفيفة وحالة عدم استقرار الطقس على المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية، والسواحل الجنوبية الغربية والغربية من اليمن.
وحذر في نشرته الصادرة اليوم الخميس، المواطنين من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول جراء هطول أمطار متوسطة على عدة محافظات.
وقال إن أمطار هطلت على مستويات خفيفة ومتوسطة منذ يوم أمس الأول على بعض المحافظات الجبلية والسواحل الجنوبية والغربية، حيث لاتزال بعض هذه المدن متأثرة بهذا الطقس الغائم.
ودعا سائقي المركبات في الطرق الجبلية إلى أخذ الحيطة من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتشكل الشابورة والضباب خلال الـ24 الساعة القادمة.
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