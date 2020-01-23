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الجيش يطرق أبواب صنعاء وظهور مفاجئ لعبد الملك الحوثي في العاصمة

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*يمن برس - متابعة خاصة

التقى زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث عقب ساعات من وصوله العاصمة صنعاء.



وبحسب الناطق الرسمي باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، ناقش اللقاء ماوصفها بالعراقيل والاعتداءات المستمرة من جانب دول التحالف واستمرار الحصار واحتجاز السفن وما يترتب على ذلك من أضرار فادحة بالشعب اليمني.. حد قوله.



ووفقا لعبدالسلام فإن اللقاء أيضا تطرق إلى ما يواجه الملفات الإنسانية الملحة من إشكالات خاصة ملف الاسرى من تأخير رغم مبادراتنا المتكررة التي نهدف من خلالها الى محاولة الإسهام بالدفع نحو التنفيذ الكامل.



ووصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الخميس، إلى صنعاء، لبحث وقف التصعيد العسكري وسبل عقد جولة مشاورات سياسية.



وتزامن اللقاء مع معارك عنيفة بين قوات الجيش والحوثيين في مديرية نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك التقى زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث عقب ساعات من وصوله العاصمة صنعاء.وبحسب الناطق الرسمي باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، ناقش اللقاء ماوصفها بالعراقيل والاعتداءات المستمرة من جانب دول التحالف واستمرار الحصار واحتجاز السفن وما يترتب على ذلك من أضرار فادحة بالشعب اليمني.. حد قوله.ووفقا لعبدالسلام فإن اللقاء أيضا تطرق إلى ما يواجه الملفات الإنسانية الملحة من إشكالات خاصة ملف الاسرى من تأخير رغم مبادراتنا المتكررة التي نهدف من خلالها الى محاولة الإسهام بالدفع نحو التنفيذ الكامل.ووصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الخميس، إلى صنعاء، لبحث وقف التصعيد العسكري وسبل عقد جولة مشاورات سياسية.وتزامن اللقاء مع معارك عنيفة بين قوات الجيش والحوثيين في مديرية نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.







اليمن صنعاء الحوثي



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