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تجريد المجلس الانتقالي من أسلحته الثقيلة في عدن

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*يمن برس - متابعة خاصة

قالت مصادر محلية في مدينة عدن إن شاحنات نقلت اليوم الخميس الأسلحة القيلة من معسكرات القوات الموالية للمجلس الانتقالي إلى معسكر التحالف في البريقة.



وأوضحت المصادر أن عملية نقل الأسلحة الثقيلة بدأت من معسكرات الانتقالي في دار سعد، وبئر أحمد، على أن تستكمل بقية المعسكرات خلال الأيام المقبلة.



وينص اتفاق الرياض على نقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف العربي.



وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة والمتوسطة.



كما ينص الاتفاق على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج المحافظة عدن تحددها قيادة التحالف ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية وتحركات رئيس الجمهورية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مصادر محلية في مدينة عدن إن شاحنات نقلت اليوم الخميس الأسلحة القيلة من معسكرات القوات الموالية للمجلس الانتقالي إلى معسكر التحالف في البريقة.وأوضحت المصادر أن عملية نقل الأسلحة الثقيلة بدأت من معسكرات الانتقالي في دار سعد، وبئر أحمد، على أن تستكمل بقية المعسكرات خلال الأيام المقبلة.وينص اتفاق الرياض على نقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف العربي.وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة والمتوسطة.كما ينص الاتفاق على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج المحافظة عدن تحددها قيادة التحالف ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية وتحركات رئيس الجمهورية.







عدن الانتق اتفاق الرياض



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