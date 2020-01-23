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تحذير من موجة برد وصقيع غير مسبوقة في اليمن

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*يمن برس - متابعات



دعا المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني، المواطنين إلى الحذر الشديد واتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية تجنباً لنزلات البرد وعدوى الأوبئة والأمراض الشتوية عبر ارتداء الملابس الوقائية الثقيلة، خصوصاً كبار السن والأطفال والنساء الحوامل ذوي القابلية العالية للإصابة بالأمراض التنفسية ومضاعفاتها الخطيرة.



يأتي ذلك في ظل موجات البرد القارس والصقيع الذي تشهده الكثير من المحافظات وعموم المناطق الجبلية المرتفعة المصحوبة بصعوبة مجال الرؤية الأفقية في بعض المناطق جراء انتشار الغيوم الكثيفة أو الرياح المحمولة بالغبار الكثيف.



وحذر المركز جميع الموطنين من البقاء في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية، كونها تؤمن بيئة ملائمة ومتسعاً للعدوى بالجراثيم والفيروسات المسببة لأوبئةِ وأمراض الجهاز التنفسي الوخيمة والتي من ضمنها الأنفلونزا الموسمية(H1N1) والالتهابات الرئوية والسحائية والتهابات الحلق واللوز والأذن الوسطى.



وشدد المركز على ضرورة الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار واستخدام المناديل الورقية دائماً أثناء العطس والسعال ثم التخلص منها بشكل صحي وكذلك تجنب المصافحة والاختلاط بالحالات المصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.



ودعا المركز سائقي السيارات والناقلات ومختلف المركبات إلى توخي الحذر الشديد وخفض السرعة أثناء القيادة لدا ضعف الرؤية الأفقية بسبب تلبد الأجواء بالغيوم الكثيفة، منعاً للحوادث المرورية التي تكثر في مثل هذه الظروف.



وأشار المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكان إلى أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية تعمل جاهدةً لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالات مرضية وبائية كانت أو ناتجة عن الحوادث المرورية التي تشيع في موسم الشتاء وتقلباته.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دعا المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني، المواطنين إلى الحذر الشديد واتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية تجنباً لنزلات البرد وعدوى الأوبئة والأمراض الشتوية عبر ارتداء الملابس الوقائية الثقيلة، خصوصاً كبار السن والأطفال والنساء الحوامل ذوي القابلية العالية للإصابة بالأمراض التنفسية ومضاعفاتها الخطيرة.يأتي ذلك في ظل موجات البرد القارس والصقيع الذي تشهده الكثير من المحافظات وعموم المناطق الجبلية المرتفعة المصحوبة بصعوبة مجال الرؤية الأفقية في بعض المناطق جراء انتشار الغيوم الكثيفة أو الرياح المحمولة بالغبار الكثيف.وحذر المركز جميع الموطنين من البقاء في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية، كونها تؤمن بيئة ملائمة ومتسعاً للعدوى بالجراثيم والفيروسات المسببة لأوبئةِ وأمراض الجهاز التنفسي الوخيمة والتي من ضمنها الأنفلونزا الموسمية(H1N1) والالتهابات الرئوية والسحائية والتهابات الحلق واللوز والأذن الوسطى.وشدد المركز على ضرورة الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار واستخدام المناديل الورقية دائماً أثناء العطس والسعال ثم التخلص منها بشكل صحي وكذلك تجنب المصافحة والاختلاط بالحالات المصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.ودعا المركز سائقي السيارات والناقلات ومختلف المركبات إلى توخي الحذر الشديد وخفض السرعة أثناء القيادة لدا ضعف الرؤية الأفقية بسبب تلبد الأجواء بالغيوم الكثيفة، منعاً للحوادث المرورية التي تكثر في مثل هذه الظروف.وأشار المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكان إلى أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية تعمل جاهدةً لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالات مرضية وبائية كانت أو ناتجة عن الحوادث المرورية التي تشيع في موسم الشتاء وتقلباته.







اليمن برد صقيع



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