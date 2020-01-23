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عاجل: استنفار أمني كبير في مأرب وسط أنباء عن سقوط فرضة نهم بالكامل بيد جماعة الحوثي
الخميس, 23 يناير, 2020 11:20:00 مساءً

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عاجل: استنفار أمني كبير في مأرب وسط أنباء عن سقوط فرضة نهم بالكامل بيد جماعة الحوثي
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*يمن برس -خاص
قال مراسل "يمن برس" في مأرب، إن القوات الأمنية والعسكرية في المحافظة تشهد استنفارًا أمنيًا كبيرًا. 

وأضاف مراسلنا، أن الاستنفار الذي تشهده المحافظة جاء عقب أخبار عن حدوث تطورات عسكرية كبيرة في جبهة نهم .

وأشار  المراسل إلى أن التطورات العسكرية التي تشير إليها الأنباء تمثلت بسقوط فرضة نهم بيد المليشيا الحوثية التي شنت هجوما عنيفا على مواقع القوات الحكومية مساء اليوم في الفرضة، فيما لم يتم التأكد من صحة تلك الأنباء .

وشهدت فرضة نهم في الأيام الماضية معارك ضارية بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية استطاعت من خلالها قوات الجيش من السيطرة على سلسة جبلية وسقوط عدد من القتلى والجرحى في معارك كرٍ وفر بين الطرفين .


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خاص - يمن برس

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