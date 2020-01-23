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عاجل.. انسحاب كلي لقوات الجيش من فرضة نهم

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*يمن برس - خاص

أكد مصدر عسكري سقوط فرضة نهم (البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء) بالكامل مساء اليوم الخميس، بيد مسلحي جماعة الحوثيين.



وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"يمن برس" إن الحوثيين تمكنوا من تنفيذ عملية التفاف واسعة على قوات الجيش في مديرية نهم وفرضوا حصاراً عليها استمر لعدة ساعات.



وأضاف المصدر أن قوات الجيش انسحبت على إثر الهجوم الحوثي المباغت إلى مفرق الجوف في ظل نقص الإمدادات.



وفرضة نهم عبارة عن سلسلة جبلية تمتد من مفرق الجوف، صعوداً إلى منطقة "مسورة" التابعة لمديرية "نهم"، وهي جبال وعرة تم عبرها شق طريق اسفلتي يربط بين محافظات "صنعاء" و"مأرب" و"الجوف".



وشهدت جبهة نهم معارك عنيفة منذ خمسة أيام بين القوات الحكومية والحوثيين سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد مصدر عسكري سقوط فرضة نهم (البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء) بالكامل مساء اليوم الخميس، بيد مسلحي جماعة الحوثيين.وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"يمن برس" إن الحوثيين تمكنوا من تنفيذ عملية التفاف واسعة على قوات الجيش في مديرية نهم وفرضوا حصاراً عليها استمر لعدة ساعات.وأضاف المصدر أن قوات الجيش انسحبت على إثر الهجوم الحوثي المباغت إلى مفرق الجوف في ظل نقص الإمدادات.وفرضة نهم عبارة عن سلسلة جبلية تمتد من مفرق الجوف، صعوداً إلى منطقة "مسورة" التابعة لمديرية "نهم"، وهي جبال وعرة تم عبرها شق طريق اسفلتي يربط بين محافظات "صنعاء" و"مأرب" و"الجوف".وشهدت جبهة نهم معارك عنيفة منذ خمسة أيام بين القوات الحكومية والحوثيين سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.







اليمن فرضة نهم انسحاب



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