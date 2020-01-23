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مجهولون يستهدفون رتلًا عسكريًا سعوديًا مرافقًا لمسؤولين حكوميين في مأرب

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*يمن برس - خاص

نجا المهندس غالب بن معيلي القائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، وعدد من مدراء عموم الدوائر بالشركة، ومدير عام فرع الشركة بمأرب قبل قليل من انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبهم أثناء خروجهم من محافظة مأرب باتجاه سيئون في زيارة عمل لفروع الشركة.



ونقل مراسل "يمن برس" عن مصدر خاص أن عبوات ناسفة انفجرت برتل عسكري لقوات عسكرية سعودية ترافق المهندس بن معيلي في منطقة الرويك أثناء توجهها إلى محافظة حضرموت.



وأضاف المصدر أن الانفجار لم يسفر عن أي أضرار تذكر، حيث نجا المهندس بن معيلي ومرافقوه من مدراء عموم الدوائر بالشركة، بينما أصيب أحد أقرباء بن معيلي إصابات طفيفة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نجا المهندس غالب بن معيلي القائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، وعدد من مدراء عموم الدوائر بالشركة، ومدير عام فرع الشركة بمأرب قبل قليل من انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبهم أثناء خروجهم من محافظة مأرب باتجاه سيئون في زيارة عمل لفروع الشركة.ونقل مراسل "يمن برس" عن مصدر خاص أن عبوات ناسفة انفجرت برتل عسكري لقوات عسكرية سعودية ترافق المهندس بن معيلي في منطقة الرويك أثناء توجهها إلى محافظة حضرموت.وأضاف المصدر أن الانفجار لم يسفر عن أي أضرار تذكر، حيث نجا المهندس بن معيلي ومرافقوه من مدراء عموم الدوائر بالشركة، بينما أصيب أحد أقرباء بن معيلي إصابات طفيفة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات.







نجاة مسؤولين بشركة النفط عبوة ناسفة مأرب



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