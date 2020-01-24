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عاجل.. مسؤول حكومي يؤكد سقوط فرضة نهم بيد الحوثيين

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*يمن برس - خاص

أكد مسؤول حكومي، مساء الخميس، سيطرة الحوثيين على فرضة نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.



وقال محافظ محافظة المحوبت صالح سميع في تغريدة على "تويتر"، "خسارة معركة هنا أو هناك لا تعني خسارة الحرب، فالمعارك سجال يوم لك ويوم عليك ، والعبرة بمن سيتبسّم في النهاية ومن سيبكي ندماً وخزياً.



وأضاف "قد قضت سنن الله أن الباغي المتمرد هو من سيلحقه الخزي والمذلة في نهاية المطاف واستقرؤوا تاريخ الحروب وكيف كانت نهاية الباغين الظالمين".



وكان مصدر عسكري أكد لـ"يمن برس" سقوط فرضة نهم بالكامل مساء اليوم الخميس، بيد الحوثيين عقب تنفيذهم عملية التفاف واسعة على قوات الجيش في المديرية الواقعة شرقي العاصمة صنعاء.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد مسؤول حكومي، مساء الخميس، سيطرة الحوثيين على فرضة نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.وقال محافظ محافظة المحوبت صالح سميع في تغريدة على "تويتر"، "خسارة معركة هنا أو هناك لا تعني خسارة الحرب، فالمعارك سجال يوم لك ويوم عليك ، والعبرة بمن سيتبسّم في النهاية ومن سيبكي ندماً وخزياً.وأضاف "قد قضت سنن الله أن الباغي المتمرد هو من سيلحقه الخزي والمذلة في نهاية المطاف واستقرؤوا تاريخ الحروب وكيف كانت نهاية الباغين الظالمين".وكان مصدر عسكري أكد لـ"يمن برس" سقوط فرضة نهم بالكامل مساء اليوم الخميس، بيد الحوثيين عقب تنفيذهم عملية التفاف واسعة على قوات الجيش في المديرية الواقعة شرقي العاصمة صنعاء.







صنعاء نهم صالح سميع



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