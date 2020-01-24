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كاتب يمني يحذر من سقوط مأرب عاصمة الجمهورية الأخيرة
الجمعة, 24 يناير, 2020 12:27:00 صباحاً

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كاتب يمني يحذر من سقوط مأرب عاصمة الجمهورية الأخيرة
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*يمن برس - خاص

حذر الكاتب اليمني نبيل سبيع من سقوط مدينة مأرب (شرقي اليمن) بيد الحوثيين عقب سقوط فرضة نهم (بوابة صنعاء الشرقية) بيد مسلحي الجماعة.

وقال سبيع في تدوينة على "فيسبوك"، الخميس، "إذا سقطت نهم في يد الحوثي ستبتعد صنعاء كثيراً عن الشرعية والجمهورية ويقترب الحوثي والإمامة أكثر من مأرب".

وأضاف "شعار "قادمون يا صنعاء" الذي رفعته قوات الشرعية في نهم طيلة خمس سنوات من الحرب ولم يتحقق سيسقط نهائياً لو سقطت نهم في يد الحوثي، وسيرفع الحوثي بدلاً عنه شعار "قادمون يا مأرب".. ولن يمهل الحوثي مأرب كما أمهلوه كثيراً في صنعاء".

وأشار إلى أن معركة نهم معركة كبيرة وخطيرة ومفصلية، ولا ينبغي التهاون فيها أو التعامل معها بخفة وعدم شعور بالمسؤولية إذا كنتم لا تودون رؤية الحوثيين وهم يقتحمون عاصمة الجمهورية اليمنية الأخيرة، مأرب، ويلتقطون الصور في المجمع الحكومي ومنازل المسؤولين والمشايخ والقادة العسكريين.

وتابع: "معركة نهم ما تزال رحاها دائرة، وهناك خوف كبير من انهيار جبهة نهم وسقوط نهم في يد الحوثي بعد أن سيطر على جزء كبير من جبل المنار ذي الموقع الاستراتيجي الهام في نهم والمناطق المحيطة بها".

وأكد أن سقوط نهم في يد الحوثي سيشكل خسارة كبيرة وخطيرة لقوات الشرعية ولحلم استعادة صنعاء والدولة والبلد من الحوثي وحلم استعادة الجمهورية وإسقاط الإمامة.

 ودعا سبيع في ختام حديثه قوات الشرعية أن تدرك وتعي أهمية وخطورة معركة نهم على سير ومصير الحرب كلها وأن تقاتل الحوثي في نهم كما لم تقاتله من قبل.. بحسب قوله.


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خاص - يمن برس

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