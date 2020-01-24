بالفيديو.. أشرس قبائل مأرب تعلن النفير العام وتتوجه نحو فرضة نهم
*يمن برس - خاص
أعلنت قبائل محافظة مأرب (شرقي البلاد) النفير العام لمساندة قوات الجيش الوطني في فرضة نهم (شرقي العاصمة صنعاء).
وحصل يمن برس" على فيديو مصور يظهر تحرك رجال قبائل مأرب لمساندة قوات الجيش الوطني الذي يخوض مواجهات ضارية مع الحوثيين في مديرية نهم.
ويأتي هذا التحرك عقب سيطرة الحوثيين على منطقة الفرضة بمديرية نهم والتي تربط العاصمة صنعاء بمحافظات مأرب والجوف (شرقي البلاد).
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