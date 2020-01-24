الحوثيون يهددون باستهداف الأراضي السعودية مجدداً

*يمن برس - متابعة خاصة
هدد القيادي البارز في جماعة الحوثي ورئيس المجلس السياسي التابع للجماعة مهدي المشاط، مساء الخميس، ياستهداف الاراضي السعودية مجدداً، إذا لم يتوقف تصعيد القوات الحكومية والتحالف في جبهتي مارب ونهم.
جاء ذلك خلال لقاء المشاط بالمبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث، وفقا لوكالة الانباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال المشاط إن "التصعيد في جبهتي مارب ونهم المساند بتغطية جوية للطيران السعودي سيؤدي في حال استمراره إلى إنهاء مبادرة السلام التي تقدمنا بها".
وكان المشاط أعلن في سبتمبر الماضي عن وقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف".
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