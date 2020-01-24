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الحرس الثوري الإيراني يعلن قتل جندياً 50 أمريكياً

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*يمن برس - متابعات



قال العميد علي رضا تنكسيري قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، إن بلاده وجهت 6 صفعات شديدة لأمريكا في الخليج.



وأوضح تنكسيري في تصريحات له خلال مراسم تدشين مستشفى للقوات البحرية: "قمنا حتى الآن بتوجيه 6 صفعات شديدة لأمريكا في الخليج الفارسي"، بحسب موقع وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.



وأضاف قائد القوات البحرية للحرس الثوري: "نفتخر بتقديم 9 شهداء أبرار من أجل الثورة والنظام الإسلامي في مواجهات غير متكافئة تمكنا فيها من قتل 50 أمريكيا وتوجيه 6 صفعات شديدة إلى أمريكا".



وأكد تنكسيري على أن القوات البحرية حتى الآن نفذت 6 عمليات ضد القوات الأمريكية في الخليج (دون أن يفصح عن المدى الزمنى لهذه العمليات).



وقال: "الصفعة الأولى كانت تدمير سفينة (سانغاري)، والصفعة الثانية تدمير (ناقلة النفط سي ايل سيتي)، والصفعة الثالثة تدمير ناقلة النفط العملاقة (بريجتون) تلاها سفينة حربية ومروحيتين".











للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال العميد علي رضا تنكسيري قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، إن بلاده وجهت 6 صفعات شديدة لأمريكا في الخليج.وأوضح تنكسيري في تصريحات له خلال مراسم تدشين مستشفى للقوات البحرية: "قمنا حتى الآن بتوجيه 6 صفعات شديدة لأمريكا في الخليج الفارسي"، بحسب موقع وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وأضاف قائد القوات البحرية للحرس الثوري: "نفتخر بتقديم 9 شهداء أبرار من أجل الثورة والنظام الإسلامي في مواجهات غير متكافئة تمكنا فيها من قتل 50 أمريكيا وتوجيه 6 صفعات شديدة إلى أمريكا".وأكد تنكسيري على أن القوات البحرية حتى الآن نفذت 6 عمليات ضد القوات الأمريكية في الخليج (دون أن يفصح عن المدى الزمنى لهذه العمليات).وقال: "الصفعة الأولى كانت تدمير سفينة (سانغاري)، والصفعة الثانية تدمير (ناقلة النفط سي ايل سيتي)، والصفعة الثالثة تدمير ناقلة النفط العملاقة (بريجتون) تلاها سفينة حربية ومروحيتين".







ايران امريكا الحرس الثوري



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