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هذا ماكان يفعله السلطان قابوس مع الأزهر طوال 30 عاماً

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*يمن برس - متابعات

كشفت صحيفة مصرية تفاصيل منحة "خيرية" خصصها السلطان قابون بن سعيد، سلطان عمان الراحل، إلى طلاب الأزهر في مصر.



ونشرت صحيفة "الشروق" المصرية تفاصيل ما وصفتها بـ"منحة السلطان قابوس" لطلاب الأزهر المتعثرين لسداد مصروفاتهم الدراسية.



وأوضحت الصحيفة المصرية أن تلك المنحة استفاد منها هذا العام فقط أكثر من 27 ألف طالب أزهري.



ويبلغ عمر تلك منحة السلطان قابوس نحو 30 عاما، حيث بدأ تطبيقها في عام 1990، ويختلف عدد الطلاب الحاصلين عليها حسب كل عام، لأنه يتم إجراء فحوصات اجتماعية لكل حالة مستحقة، وفقا لما قاله الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت صحيفة مصرية تفاصيل منحة "خيرية" خصصها السلطان قابون بن سعيد، سلطان عمان الراحل، إلى طلاب الأزهر في مصر.ونشرت صحيفة "الشروق" المصرية تفاصيل ما وصفتها بـ"منحة السلطان قابوس" لطلاب الأزهر المتعثرين لسداد مصروفاتهم الدراسية.وأوضحت الصحيفة المصرية أن تلك المنحة استفاد منها هذا العام فقط أكثر من 27 ألف طالب أزهري.ويبلغ عمر تلك منحة السلطان قابوس نحو 30 عاما، حيث بدأ تطبيقها في عام 1990، ويختلف عدد الطلاب الحاصلين عليها حسب كل عام، لأنه يتم إجراء فحوصات اجتماعية لكل حالة مستحقة، وفقا لما قاله الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.







قابوس منحة الازهر



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