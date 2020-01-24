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مضادات حيوية طبيعية تقوي المناعة خلال الشتاء

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*يمن برس - متابعات

في ظل تقلبات الطقس، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة، لذا إليكم أكثر المضادات الحيوية الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ:



العسل



العسل هو أحد أقدم المضادات الحيوية الطبيعية، لأنه يحتوي على بيروكسيد الهيدروجين المضاد للبكتيريا، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر والتي يمكن أن تساعد في وقف نمو بعض البكتيريا، بالإضافة إلى احتوائه على مستوى منخفض من الأس الهيدروجيني، الذي يعمل على سحب الرطوبة بعيدا عن البكتيريا وهذا يساهم في تعرض البكتيريا للموت.



الثوم



منذ فترة طويلة يعتقد أن الثوم له خصائص مضادة للميكروبات، وكشفت دراسة حديثة أن تركيز الثوم فعال ضد البكتيريا، ويمكنك شراء مركزات الثوم أو تناوله حب مع زيت الزيتون للحصول على مضاد حيوي قوي، فالثوم آمن على الصحة في تناوله ولكن دون الاسراف في ذلك.



الزعتر



أكدت العديد من الدراسات الطبية أن زيت الزعتر مفيد ضد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.



ووجد الباحثون أن زيت الزعتر الأساسي أكثر فعالية في قتل البكتيريا من زيت اللافندر، ولذا يمكنك دمج زيت الزعتر مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، أو تناوله كمشروب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك في ظل تقلبات الطقس، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة، لذا إليكم أكثر المضادات الحيوية الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ:العسلالعسل هو أحد أقدم المضادات الحيوية الطبيعية، لأنه يحتوي على بيروكسيد الهيدروجين المضاد للبكتيريا، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر والتي يمكن أن تساعد في وقف نمو بعض البكتيريا، بالإضافة إلى احتوائه على مستوى منخفض من الأس الهيدروجيني، الذي يعمل على سحب الرطوبة بعيدا عن البكتيريا وهذا يساهم في تعرض البكتيريا للموت.الثوممنذ فترة طويلة يعتقد أن الثوم له خصائص مضادة للميكروبات، وكشفت دراسة حديثة أن تركيز الثوم فعال ضد البكتيريا، ويمكنك شراء مركزات الثوم أو تناوله حب مع زيت الزيتون للحصول على مضاد حيوي قوي، فالثوم آمن على الصحة في تناوله ولكن دون الاسراف في ذلك.الزعترأكدت العديد من الدراسات الطبية أن زيت الزعتر مفيد ضد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.ووجد الباحثون أن زيت الزعتر الأساسي أكثر فعالية في قتل البكتيريا من زيت اللافندر، ولذا يمكنك دمج زيت الزعتر مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، أو تناوله كمشروب.







مضادات حيوية طبيعية المناعة الشتاء



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