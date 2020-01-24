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بالفيديو.. تعرف على الدول التي يمكن لليمنيين دخولها بدون فيزا 2020

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*يمن برس - متابعة خاصة

إذا كنت موطناً يمنياً وتسعى لمعرفة الدول التي تسمح لليمنيين بالدخول بدون فيزا فهذا المقال موجه لك، لكن لا تنسى النصائح في النهاية.



ماهي الدول التي يمكن دخولها بدون فيزا لليمنيين 2020 ؟

السودان لمدة 90 يومًا

سوريا مفتوحة المدة

جزر كوك مفتوحة المدة

دومينيكا 21 يومًا

دولة ماليزيا 90 يومًا

نييوي مفتوحة المدة

هايتي 90 يومًا

الاكوادور 90 يومًا

جزر سانت فينسنت والغرينادين 30 يومًا

تيمور الشرقية 30 يومًا

لاوس 30 يومًا

طاجكستان 45 يومًا

ماكاو 30 يومًا

سريلانكا 30 يومًا

جزر المالديف 30 يومًا

غينيا بيساو 90 يومًا

أوغندا مفتوحة المدة

كمبوديا لمدة 30 يوما

موزمبيق 30 يومًا

توفالو 30 يومًا

نيبال 90 يومًا

الرأس الأخضر 45 يومًا

مدغشقر 90 يومًا

موريتانيا مفتوحة المدة

رواندا 30 يومًا

سيشل 30 يومًا

لبنان 30 يومًا

الصومال 30 يومًا

توغو لمدة 7 أيام

ساماو 60 يومًا

غينيا بيساو 90 يومًا

جزر القمر مفتوحة المدة

ولايات ميكرونيسيا المتحدة



قائمة الدول التي تسمح بدخول اليمنيين بدون فيزا 2020 ضمت 33 دولة يمكن الحصول على تأشيرتها فور الوصول لأراضي تلك الدول أو دخول هذه الدول بدون تأشيرة نهائية.



قائمة الدول التي يدخلها اليمنيين بدون فيزا 2020 ليست قائمة رسمية صادرة عن جهة حكومية، لذلك لا يمكن الاعتماد على تلك القائمة أعلاه للسفر الى اي دولة.



ما هو ترتيب الجواز اليمني؟



جاء ترتيب الجواز اليمني 2019 في المرتبة 104 ضمن جوازات السفر في العالم ويسمح لمن يحمل جواز يمني بالسفر الى 33 دولة بدون تأشيرة.



الدول التي يسمح لليمنيين دخولها بدون فيزا ضمن تصنيف آخر:



وفق تصنيفات أخرى مثل تصنيف باسبورت اندكس passport index بلغ عدد الدول التي يمكن دخولها بدون فيزا لليمنيين 2020 ما مجموعه 40 دولة .



هذا التصنيف من أكثر تصنيفات جوازات السفر موثوقية، وجاء ترتيب الباسبور اليمني 2019 وفق هذا التصنيف في المرتبة 158 عالمياً مع جواز السفر الصومالي.



نصائح ومراجعة للتصنيفات



اختلاف تصنيف جوازات السفر يعني أن تصنيفات جوازات السفر في العالم لا يمكن الاعتماد عليها لليفر لأي دولة.



والحل هنا هو أن تتواصل مع سفارة أي دول تنوي السفر إليها والحصول على معلومات قبل السفر اليها بطريقة رسمية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك إذا كنت موطناً يمنياً وتسعى لمعرفة الدول التي تسمح لليمنيين بالدخول بدون فيزا فهذا المقال موجه لك، لكن لا تنسى النصائح في النهاية.ماهي الدول التي يمكن دخولها بدون فيزا لليمنيين 2020 ؟السودان لمدة 90 يومًاسوريا مفتوحة المدةجزر كوك مفتوحة المدةدومينيكا 21 يومًادولة ماليزيا 90 يومًانييوي مفتوحة المدةهايتي 90 يومًاالاكوادور 90 يومًاجزر سانت فينسنت والغرينادين 30 يومًاتيمور الشرقية 30 يومًالاوس 30 يومًاطاجكستان 45 يومًاماكاو 30 يومًاسريلانكا 30 يومًاجزر المالديف 30 يومًاغينيا بيساو 90 يومًاأوغندا مفتوحة المدةكمبوديا لمدة 30 يوماموزمبيق 30 يومًاتوفالو 30 يومًانيبال 90 يومًاالرأس الأخضر 45 يومًامدغشقر 90 يومًاموريتانيا مفتوحة المدةرواندا 30 يومًاسيشل 30 يومًالبنان 30 يومًاالصومال 30 يومًاتوغو لمدة 7 أيامساماو 60 يومًاغينيا بيساو 90 يومًاجزر القمر مفتوحة المدةولايات ميكرونيسيا المتحدةقائمة الدول التي تسمح بدخول اليمنيين بدون فيزا 2020 ضمت 33 دولة يمكن الحصول على تأشيرتها فور الوصول لأراضي تلك الدول أو دخول هذه الدول بدون تأشيرة نهائية.قائمة الدول التي يدخلها اليمنيين بدون فيزا 2020 ليست قائمة رسمية صادرة عن جهة حكومية، لذلك لا يمكن الاعتماد على تلك القائمة أعلاه للسفر الى اي دولة.ما هو ترتيب الجواز اليمني؟جاء ترتيب الجواز اليمني 2019 في المرتبة 104 ضمن جوازات السفر في العالم ويسمح لمن يحمل جواز يمني بالسفر الى 33 دولة بدون تأشيرة.الدول التي يسمح لليمنيين دخولها بدون فيزا ضمن تصنيف آخر:وفق تصنيفات أخرى مثل تصنيف باسبورت اندكس passport index بلغ عدد الدول التي يمكن دخولها بدون فيزا لليمنيين 2020 ما مجموعه 40 دولة .هذا التصنيف من أكثر تصنيفات جوازات السفر موثوقية، وجاء ترتيب الباسبور اليمني 2019 وفق هذا التصنيف في المرتبة 158 عالمياً مع جواز السفر الصومالي.نصائح ومراجعة للتصنيفاتاختلاف تصنيف جوازات السفر يعني أن تصنيفات جوازات السفر في العالم لا يمكن الاعتماد عليها لليفر لأي دولة.والحل هنا هو أن تتواصل مع سفارة أي دول تنوي السفر إليها والحصول على معلومات قبل السفر اليها بطريقة رسمية.

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الدول التي تسمح لليمنيين الدول بدون تأشيرة



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