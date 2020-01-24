أحد أقرباء الرئيس المصري الأسبق يكشف حقيقة حالته الصحية

*يمن برس - متابعة خاصة
نفى حسن الغندور أحد المقربين من عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، تعرض الرئيس مبارك لوعكة صحية ونقله للمستشفى.
وأكد الغندور، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، أن مبارك بخير ولا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة.
وقالت وسائل إعلام، إن الرئيس المصري الأسبق نقل في سرية تامة إلى مستشفى الجلاء العسكري، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.
وأفاد مصدر بأن الرئيس المصري الأسبق دخل الثلاثاء الماضي إلى المستشفى، وكان من المقرر حجزه في قسم الدماغ والأعصاب لإجراء فحوصات طبية، إلا أن نجليه جمال وعلاء، رفضا أن يتم وضع مبارك في جناح مفتوح.
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