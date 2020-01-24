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الأمم المتحدة تمنع مسؤوليها من استخدام واتساب
الجمعة, 24 يناير, 2020 04:46:00 مساءً

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الأمم المتحدة تمنع مسؤوليها من استخدام واتساب
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*يمن برس - متابعات

قالت الأمم المتحدة، يوم الخميس، إن مسؤوليها لا يستخدمون تطبيق "واتساب" للتواصل "لأنه غير مصنف كآلية آمنة".

وأضاف نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، "صدرت تعليمات لكبار المسؤولين بالأمم المتحدة في يونيو العام الماضي بعدم استخدام تطبيق واتساب فهو ليس مدعوماً كآلية آمنة".

واستطرد "لا أعتقد أن الأمين العام يستخدمه (واتساب)"، وذلك عندما سئل عما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتواصل مع ولي عهد السعودية أو أي زعيم عالمي آخر من خلال تطبيق واتساب .

وفي تعليقها على الخطوة التي اتخذتها الأمم المتحدة قالت شركة واتساب، إنها تقدم خدمة آمنة لأكثر من 1.5 مليار مستخدم.

وأضاف مدير الاتصالات في واتساب كارل ووج "كل رسالة خاصة محمية بتشفير ثنائي الطرف يساعد في منع واتساب أو غيره من الاطلاع على المراسلات".

وأكد أن تكنولوجيا التشفير التي طورتها واتساب مع شركة سيجنال أشاد بها خبراء في مجال الأمن وتظل أفضل خدمة متاحة للناس في أنحاء العالم، حد قوله.

ويوم الأربعاء اتهم خبيران دوليان السعودية باستخدام واتساب لاختراق هاتف جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست.

وقال الخبيران الدوليان إن لديهما معلومات تشير إلى "احتمال ضلوع" ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الهجوم الإلكتروني المزعوم عام 2018 على الملياردير بيزوس




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خاص - يمن برس

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