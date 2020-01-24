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متحف الشمع في لندن يضم محمد صلاح لقائمة المشاهير ويصنع له تمثالا
الجمعة, 24 يناير, 2020 04:51:00 مساءً

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متحف الشمع في لندن يضم محمد صلاح لقائمة المشاهير ويصنع له تمثالا
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*يمن برس - متابعات

ضم متحف الشمع فى لندن أو متحف مدام توسو محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المصري وفريق ليفربول إلى قائمة المشاهير والشخصيات التاريخية المتواجدة به.

وبدأ المتحف بتجهيز المجسم الخاص بمحمد صلاح لوضعه فى المتحف الشهير الذى يعد أحد أهم وأكبر المتاحف فى العالم.

ونشر محمد صلاح مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى خلال عملية التجهيز لوضع مجسمه بالمتحف، حيث قامت الشركة المسئولة عن صناعة التماثيل بالحصول على القياسات الخاصة بمحمد صلاح.

وعلق محمد صلاح على المقطع بعبارة "تيك توك"، فى إشارة إلى العد التنازلى لإطلاق التمثال، وقال في الفيديو، "أنا مو صلاح فى متحف مدام توسو، وسأحصل على تمثالي الخاص في وقت لاحق من العام الجاري."




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خاص - يمن برس

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