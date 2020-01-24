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واتساب تعلن إيقاف خدمتها لعدد من الهواتف ونصائح لتلافي الإيقاف
الجمعة, 24 يناير, 2020 05:59:00 مساءً

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واتساب تعلن إيقاف خدمتها لعدد من الهواتف ونصائح لتلافي الإيقاف
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*يمن برس - متابعات
أعلن تطبيق المراسلات العالمي واتساب  WhatsApp  توقفه عن العمل على العديد من الهواتف الذكية الشهيرة الأسبوع المقبل، وبناءً على ذلك لم يعد بإمكان أصحاب بعض الهواتف من تحميل البرنامج أو عمل تحديث له. 

واعتبارًا من 1 فبراير سيحرم  مستخدمي WhatsApp على العديد من أجهزة iPhone و Android من  إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وسيتوقف الواتساب على هواتف الأندرويد التي تعمل بإصدارات Android 2.3.7 والإصدارات الأحدث ، وأجهزة iPhone على نظام التشغيل iOS 8 والأقدم منه.

لذلك إذا كنت تود معرفة أي نظام تشغيل يستخدمه iPhone الخاص بك ، انتقل إلى الإعدادات ، ثم عام ، ثم تحديث البرنامج - سيتم عرض الإصدار الحالي لديك.

أما  بالنسبة للهواتف  التي  تعمل  بنظام الأندرويد يمكنك معرفة نظام التشغيل الخاص بك ، من خلال الانتقال إلى الإعدادات ، ثم حول الهاتف ، ثم معلومات البرنامج.


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خاص - يمن برس

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