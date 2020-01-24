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حصيلة ثقيلة لقيادات حوثية قتلوا في معارك نهم (أسماء)

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*يمن برس - صنعاء

اعترفت جماعة الحوثي بمصرع قيادي بارز في صفوفها وآخرين في المعارك مع القوات الحكومية بجبهة نهم شرقي صنعاء.



وشيع الحوثيون اليوم الجمعة، جثمان القيادي البارز عصام عبد الهادي السقاف والذي يحمل رتبة “عميد”، كما شيعت جثمان المساعد يحيى أحمد السراجي – وهما من منتسبي جهاز المفتش العام في وزارة الداخلية وفقاً لوكالة الأنباء “سبأ” الخاضعة لسيطرتهم



كما لقي أحمد الجرموزي نجل المشرف الاجتماعي العام للمليشيات بأمانة العاصمة مصرعه، الخميس، خلال المعارك الضارية بجبهة نهم.



وبحسب الوكالة، فقد تم تشييع عدد من القيادات الحوثية، بالعاصمة صنعاء وهم (شرف الدين عبدالسلام الحوثي، وأحمد يحيى الكبسي، علي حسين الكبسي، علي أحمد مسعود) إلى ما أسمتها روضة “الشهداء” في حي عصر.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اعترفت جماعة الحوثي بمصرع قيادي بارز في صفوفها وآخرين في المعارك مع القوات الحكومية بجبهة نهم شرقي صنعاء.وشيع الحوثيون اليوم الجمعة، جثمان القيادي البارز عصام عبد الهادي السقاف والذي يحمل رتبة “عميد”، كما شيعت جثمان المساعد يحيى أحمد السراجي – وهما من منتسبي جهاز المفتش العام في وزارة الداخلية وفقاً لوكالة الأنباء “سبأ” الخاضعة لسيطرتهمكما لقي أحمد الجرموزي نجل المشرف الاجتماعي العام للمليشيات بأمانة العاصمة مصرعه، الخميس، خلال المعارك الضارية بجبهة نهم.وبحسب الوكالة، فقد تم تشييع عدد من القيادات الحوثية، بالعاصمة صنعاء وهم (شرف الدين عبدالسلام الحوثي، وأحمد يحيى الكبسي، علي حسين الكبسي، علي أحمد مسعود) إلى ما أسمتها روضة “الشهداء” في حي عصر.







اليمن الحوثي نهم



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