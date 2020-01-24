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زلزال مدمر يضرب تركيا وهزات أرضية في الجوار
الجمعة, 24 يناير, 2020 09:47:00 مساءً
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*يمن برس - متابعات
ضرب زلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مساء اليوم الجمعة، شرق تركيا، وسط أنباء عن هزات أرضية في كل من العراق وسوريا.
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال وقع في المناطق الشرقية من تركيا، وعلى عمق 10 كيلومترات.
وأضاف المركز أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنها وصلت إلى سوريا والعراق وفلسطين.
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