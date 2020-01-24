الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / نهم تشتعل ومواجهات ليلية عنيفة من مسافة صفر (تفاصيل)

نهم تشتعل ومواجهات ليلية عنيفة من مسافة صفر (تفاصيل)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - خاص

تدور مواجهات عنيفة منذ ساعات في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء بين مسلحي الحوثيين من جهة وقوات الجيش الوطني من جهة أخرى.



وقال مصدر ميداني لـ"يمن برس" إن قوات الجيش الوطني ومساندة رجال القبائل تمكنت من استعادة بعض المواقع الهامة في سلسلة جبل “المنار”، وتأمين “مفرق الجوف”، بدعم من طيران التحالف.



وأكد المصدر أن معارك عنيفة استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة تشهدها جبهة “نهم” بعد وصول تعزيزات قبلية من محافظتي مأرب والجوف شرقي البلاد لإسناد قوات الجيش.



وأشار إلى أن اشتباكات من مسافة صفر تدور بين مجاميع الحوثيين وقوات الجيش بالقرب من معسكر الفرضة الإستراتيجي التابع لقوات الجيش في مديرية نهم.



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش دكت تعزيزات في منطقة المجاوحة كانت في طريقها لتعزيز مواقع الحوثيين في مناطق المواجهات، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الأطقم القتالية وسقوط قتلى وجرحى.



وتأتي هذه التطورات عقب اجتماع استثنائي للقيادات العسكرية صباح اليوم الحمعة، برئاسة وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي للوقوف على سير العمليات الميدانية وعملية تأمين ما تم من انسحاب تكتيكي لبعض الوحدات العسكرية في بعض المواقع والتي يتم حاليا ترتيب وضعها للقيام بمهامها وواجباتها القتالية.



وأكد الاجتماع على أن "معركة تحرير صنعاء، خيار لا رجعة فيه مهما كلف الأمر" وكذا "استمرار العمليات العسكرية، ضد الحوثيين في كافة المحاور والجبهات على امتداد اليمن".



وشدد الإجتماع على الجاهزية القتالية والاستعداد التام والدائم في جميع الوحدات العسكرية لتنفيذ المهام الموكلة ومواجهة التحديات.



وتشهد جبهة نهم (شرقي العاصمة صنعاء) مواجهات عنيفة إثر هجمات مكثفة نفذها الحوثيون مطلع الأسبوع الحالي بهدف بهدف السيطرة على مواقع قوات الجيش في بوابة صنعاء الشرقية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تدور مواجهات عنيفة منذ ساعات في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء بين مسلحي الحوثيين من جهة وقوات الجيش الوطني من جهة أخرى.وقال مصدر ميداني لـ"يمن برس" إن قوات الجيش الوطني ومساندة رجال القبائل تمكنت من استعادة بعض المواقع الهامة في سلسلة جبل “المنار”، وتأمين “مفرق الجوف”، بدعم من طيران التحالف.وأكد المصدر أن معارك عنيفة استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة تشهدها جبهة “نهم” بعد وصول تعزيزات قبلية من محافظتي مأرب والجوف شرقي البلاد لإسناد قوات الجيش.وأشار إلى أن اشتباكات من مسافة صفر تدور بين مجاميع الحوثيين وقوات الجيش بالقرب من معسكر الفرضة الإستراتيجي التابع لقوات الجيش في مديرية نهم.ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش دكت تعزيزات في منطقة المجاوحة كانت في طريقها لتعزيز مواقع الحوثيين في مناطق المواجهات، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الأطقم القتالية وسقوط قتلى وجرحى.وتأتي هذه التطورات عقب اجتماع استثنائي للقيادات العسكرية صباح اليوم الحمعة، برئاسة وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي للوقوف على سير العمليات الميدانية وعملية تأمين ما تم من انسحاب تكتيكي لبعض الوحدات العسكرية في بعض المواقع والتي يتم حاليا ترتيب وضعها للقيام بمهامها وواجباتها القتالية.وأكد الاجتماع على أن "معركة تحرير صنعاء، خيار لا رجعة فيه مهما كلف الأمر" وكذا "استمرار العمليات العسكرية، ضد الحوثيين في كافة المحاور والجبهات على امتداد اليمن".وشدد الإجتماع على الجاهزية القتالية والاستعداد التام والدائم في جميع الوحدات العسكرية لتنفيذ المهام الموكلة ومواجهة التحديات.وتشهد جبهة نهم (شرقي العاصمة صنعاء) مواجهات عنيفة إثر هجمات مكثفة نفذها الحوثيون مطلع الأسبوع الحالي بهدف بهدف السيطرة على مواقع قوات الجيش في بوابة صنعاء الشرقية.







نهم معارك صنعاء



شارك الخبر أصدقاءك:



2188

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







