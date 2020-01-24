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تغير مفاجئ في أسعار الصرف بعد تدخل البنك المركزي (السعر الآن)
الجمعة, 24 يناير, 2020 10:40:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
شهدت أسعار صرف الريال اليمني انخفاضاً طفيفاً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة بصنعاء مساء اليوم الجمعة فيما لايزال سعر الريال منخفضاً بشكل كبير في عدن.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 591 ريال
بيع: 594 ريال
الريال السعودي
شراء: 165.2 ريال
بيع: 156.7ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 653 ريال
بيع: 660 ريال
الريال السعودي
شراء: 172 ريال
بيع: 174ريال
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