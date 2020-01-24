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تغير مفاجئ في أسعار الصرف بعد تدخل البنك المركزي (السعر الآن)

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*يمن برس - خاص



شهدت أسعار صرف الريال اليمني انخفاضاً طفيفاً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة بصنعاء مساء اليوم الجمعة فيما لايزال سعر الريال منخفضاً بشكل كبير في عدن.



فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:



صنعاء

الدولار الأمريكي



شراء: 591 ريال

بيع: 594 ريال



الريال السعودي



شراء: 165.2 ريال

بيع: 156.7ريال



عدن:

الدولار الأمريكي



شراء: 653 ريال

بيع: 660 ريال



الريال السعودي



شراء: 172 ريال

بيع: 174ريال







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شهدت أسعار صرف الريال اليمني انخفاضاً طفيفاً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة بصنعاء مساء اليوم الجمعة فيما لايزال سعر الريال منخفضاً بشكل كبير في عدن.فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:صنعاءالدولار الأمريكيشراء: 591 ريالبيع: 594 ريالالريال السعوديشراء: 165.2 ريالبيع: 156.7ريالعدن:الدولار الأمريكيشراء: 653 ريالبيع: 660 ريالالريال السعوديشراء: 172 ريالبيع: 174ريال







الريال الصرف عدن



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