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تغير مفاجئ في أسعار الصرف بعد تدخل البنك المركزي (السعر الآن)
الجمعة, 24 يناير, 2020 10:40:00 مساءً

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تغير مفاجئ في أسعار الصرف بعد تدخل البنك المركزي (السعر الآن)

*يمن برس - خاص

شهدت أسعار صرف الريال اليمني انخفاضاً طفيفاً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة بصنعاء مساء اليوم الجمعة فيما لايزال سعر الريال منخفضاً بشكل كبير في عدن.

فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:

صنعاء
الدولار الأمريكي

شراء: 591  ريال
بيع: 594 ريال

الريال السعودي

شراء: 165.2 ريال
بيع: 156.7ريال
 
عدن:
الدولار الأمريكي

شراء: 653 ريال
بيع: 660 ريال

الريال السعودي

شراء: 172  ريال
بيع: 174ريال
 


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خاص - يمن برس

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