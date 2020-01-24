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الفلكي الشوافي يحدد موعد موجة الصقيع المرتقبة ويحذر سكان هذه المحافظات

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*يمن برس - خاص



توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي إن تبقى اليمن بداية الأسبوع القادم تحت حالة من اضطراب الطقس تجلب أمطاراً متفرقة ومتفاوتة الشدة على المناطق الساحلية والمرتفعات خاصة المرتفعات الغربية حيث من المتوقع أن تستمر من يوم غداً السبت وحتى يوم الاثنين القادم.



وأوضح في تدوينة على "فيسبوك" الجمعة، أن معدل الهطول سينخفض بشكل كبير بداية من الثلاثاء القادم نتيجة لتوغل كتلة هوائية باردة وجافة ويكون أعلى تاثير نسبي لها على شرق اليمن مع التأثير على شمال غرب اليمن يرافقها انخفاض كبير و متسارع في درجات الحرارة على معظم مناطق الجمهورية.



وأشار إلى أن انخفاض درجة الحرارة سيكون ملحوظاً على صعدة والجوف من ليلة الاحد القادم ومعظم المناطق من ليلة الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٠.



وتوقع حدوث موجة صقيع في صعدة و الجوف وجميع المرتفعات والهضاب الداخلية في كلا من المهرة وحضرموت و شبوة فيما عدا المناطق الساحلية و السهول القريبة منها في هذة المحافظات الشرقية حيث تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير و لن تصل الى توقعات تشكل صقيع.



واستبعد الفلكي الشوافي تشكل موجة صقيع على محافظات عمران و البيضاء و ذمار وصنعاء و شرق حجة و شرق المحويت و غرب الى جنوب غرب مارب وشمال إب و الضالع.



ودعا الفلكي الشوافي المواطنين الى توخي الحذر والاحتماء من الاجواء الباردة و الشديدة البرودة على معظم مناطق الجمهورية خصوصا الاطفال والحوامل و كبار السن و العاملين ليلا في الاماكن المكشوفة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي إن تبقى اليمن بداية الأسبوع القادم تحت حالة من اضطراب الطقس تجلب أمطاراً متفرقة ومتفاوتة الشدة على المناطق الساحلية والمرتفعات خاصة المرتفعات الغربية حيث من المتوقع أن تستمر من يوم غداً السبت وحتى يوم الاثنين القادم.وأوضح في تدوينة على "فيسبوك" الجمعة، أن معدل الهطول سينخفض بشكل كبير بداية من الثلاثاء القادم نتيجة لتوغل كتلة هوائية باردة وجافة ويكون أعلى تاثير نسبي لها على شرق اليمن مع التأثير على شمال غرب اليمن يرافقها انخفاض كبير و متسارع في درجات الحرارة على معظم مناطق الجمهورية.وأشار إلى أن انخفاض درجة الحرارة سيكون ملحوظاً على صعدة والجوف من ليلة الاحد القادم ومعظم المناطق من ليلة الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٠.وتوقع حدوث موجة صقيع في صعدة و الجوف وجميع المرتفعات والهضاب الداخلية في كلا من المهرة وحضرموت و شبوة فيما عدا المناطق الساحلية و السهول القريبة منها في هذة المحافظات الشرقية حيث تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير و لن تصل الى توقعات تشكل صقيع.واستبعد الفلكي الشوافي تشكل موجة صقيع على محافظات عمران و البيضاء و ذمار وصنعاء و شرق حجة و شرق المحويت و غرب الى جنوب غرب مارب وشمال إب و الضالع.ودعا الفلكي الشوافي المواطنين الى توخي الحذر والاحتماء من الاجواء الباردة و الشديدة البرودة على معظم مناطق الجمهورية خصوصا الاطفال والحوامل و كبار السن و العاملين ليلا في الاماكن المكشوفة.







اليمن صقيع أمطار



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