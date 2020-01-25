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عاجل.. الجيش يسيطر على أجزاء كبيرة من سلسلة جبال هيلان بصرواح ويتقدم في نهم
السبت, 25 يناير, 2020 12:38:00 صباحاً

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عاجل.. الجيش يسيطر على أجزاء كبيرة من سلسلة جبال هيلان بصرواح ويتقدم في نهم
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*يمن برس - خاص
نقل مراسل "يمن برس" عن مصدر عسكري أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على أجزاء كبيرة من سلسلة جبال هيلان، صرواح والمطلة على مدينة مأرب.

وأضاف المصدر أن اشتباكات عنيفة مستمرة في جبهات نهم، بعد سيطرة قوات الجيش ومجاميع من القبائل الموالية له على ميسرة جبهة « نهم » بشكل كامل. 

وأشار المصدر إلى سقوط عشرات القتلى من مسلحي جماعة الحوثي في معارك الساعات الأخيرة، والتي شارك فيها طيران التحالف العربي. 

تأتى هذه التطورات بعد أربعة وعشرين ساعة من إعلان الجيش الوطني تنفيذ انسحاب تكتيكي في عدد من جبهات نهم ومأرب.


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خاص - يمن برس

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