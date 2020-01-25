الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / عاجل.. الجيش يسيطر على أجزاء كبيرة من سلسلة جبال هيلان بصرواح ويتقدم في نهم

عاجل.. الجيش يسيطر على أجزاء كبيرة من سلسلة جبال هيلان بصرواح ويتقدم في نهم

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - خاص

نقل مراسل "يمن برس" عن مصدر عسكري أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على أجزاء كبيرة من سلسلة جبال هيلان، صرواح والمطلة على مدينة مأرب.



وأضاف المصدر أن اشتباكات عنيفة مستمرة في جبهات نهم، بعد سيطرة قوات الجيش ومجاميع من القبائل الموالية له على ميسرة جبهة « نهم » بشكل كامل.



وأشار المصدر إلى سقوط عشرات القتلى من مسلحي جماعة الحوثي في معارك الساعات الأخيرة، والتي شارك فيها طيران التحالف العربي.



تأتى هذه التطورات بعد أربعة وعشرين ساعة من إعلان الجيش الوطني تنفيذ انسحاب تكتيكي في عدد من جبهات نهم ومأرب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نقل مراسل "يمن برس" عن مصدر عسكري أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على أجزاء كبيرة من سلسلة جبال هيلان، صرواح والمطلة على مدينة مأرب.وأضاف المصدر أن اشتباكات عنيفة مستمرة في جبهات نهم، بعد سيطرة قوات الجيش ومجاميع من القبائل الموالية له على ميسرة جبهة « نهم » بشكل كامل.وأشار المصدر إلى سقوط عشرات القتلى من مسلحي جماعة الحوثي في معارك الساعات الأخيرة، والتي شارك فيها طيران التحالف العربي.تأتى هذه التطورات بعد أربعة وعشرين ساعة من إعلان الجيش الوطني تنفيذ انسحاب تكتيكي في عدد من جبهات نهم ومأرب.







الجيش الوطني جبل هيلان صرواح



شارك الخبر أصدقاءك:



1194

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







