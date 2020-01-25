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العكيمي يطيح بهاشم الأحمر من قيادة المنطقة العسكرية السادسة (وثيقة)
السبت, 25 يناير, 2020 12:52:00 صباحاً

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هاشم الأحمر
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هاشم الأحمر

*يمن برس - خاص
أصدر محافظ محافظة الجوف، أمين العكيمي، الجمعة، قراراً بتكليف قائد جديد للمنطقة العسكرية السادسة خلفاً للعميد هشام الأحمر.

ونص القرار الذي حصل "يمن برس" على نسخة منه، على تكليف العميد علي محسن الهدي بقيادة المنطقة العسكرية السادسة حتى صدور قرار جمهوري بتعيينه من الرئيس هادي.

وأرجأ العكيمي القرار للظروف الطارئة في ظل غياب قيادة المنطقة العسكرية السابعة ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة.

ويأتي هذا القرار بعد حديث عن خلافات نشبت مؤخراً بين المحافظ العكيمي والعميد الأحمر لاتزال أسبابها الحقيقة غير معروفة.

 
يمن برس - العكيمي يطيح بهاشم الأحمر من قيادة المنطقة العسكرية السادسة (وثيقة)



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خاص - يمن برس

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