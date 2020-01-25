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القبض على ”إبليس“ في السعودية (صورة)

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*يمن برس - متابعات

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على شخص اعتاد الظهور بمظهر مريب في مقاطع مصورة عبر تطبيق ”تيك توك“، وأطلق على نفسه اسم ”إبليس“.



وأظهرت التحريات الأولية أن الشاب لديه قضية ”عقوق والدين“، وفق حساب ”موجز الأخبار“ الشهير في السعودية.



وتعمد الشاب – الذي لم يتم الكشف عن هويته – أن يسيء للذات الإلهية في المقاطع المصورة، حيث قال في أحدها: ”صباح الألوهية، صباح الملوخية“.



وكانت مقاطع فيديو متداولة لـ“إبليس“ قد وجدت طريقها عبر هاشتاغي #ابوقاسم_ايه و#اطلقو_سراح_ابليس في موقع التواصل ”تويتر“، حيث أثارت غضب وتهكم ناشطين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على شخص اعتاد الظهور بمظهر مريب في مقاطع مصورة عبر تطبيق ”تيك توك“، وأطلق على نفسه اسم ”إبليس“.وأظهرت التحريات الأولية أن الشاب لديه قضية ”عقوق والدين“، وفق حساب ”موجز الأخبار“ الشهير في السعودية.وتعمد الشاب – الذي لم يتم الكشف عن هويته – أن يسيء للذات الإلهية في المقاطع المصورة، حيث قال في أحدها: ”صباح الألوهية، صباح الملوخية“.وكانت مقاطع فيديو متداولة لـ“إبليس“ قد وجدت طريقها عبر هاشتاغي #ابوقاسم_ايه و#اطلقو_سراح_ابليس في موقع التواصل ”تويتر“، حيث أثارت غضب وتهكم ناشطين.







السعودية الشرطة ابليش



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