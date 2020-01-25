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نزوح 3600 شخص من مأرب والجوف تزامناً مع اشتداد المعارك

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*يمن برس - خاص

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن UNFPA Yemen))، الجمعة، نزوح 3 آلاف و600 شخص من محافظتي مأرب والجوف خلال الأيام الأخيرة.



وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "تأجج الصراع بشدة في محافظتي مأرب و الجوف في الأيام الأربعة الأخيرة وتمكنا خلالها بالتعاون مع شركائنا من الوصول بمساعدات آلية الإستجابة السريعة إلى 3,600 نازح، نزحوا حديثاً من هذه المناطق.





ويأتي هذا الاعلان بالتزامن مع اشتداد المعارك في جبهات مأرب والجوف وتزايد وتيرة القصف الحوثي الصاروخي على مواقع عسكرية ومدنية في المحافظتين.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن UNFPA Yemen))، الجمعة، نزوح 3 آلاف و600 شخص من محافظتي مأرب والجوف خلال الأيام الأخيرة.وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "تأجج الصراع بشدة في محافظتي مأرب و الجوف في الأيام الأربعة الأخيرة وتمكنا خلالها بالتعاون مع شركائنا من الوصول بمساعدات آلية الإستجابة السريعة إلى 3,600 نازح، نزحوا حديثاً من هذه المناطق.ويأتي هذا الاعلان بالتزامن مع اشتداد المعارك في جبهات مأرب والجوف وتزايد وتيرة القصف الحوثي الصاروخي على مواقع عسكرية ومدنية في المحافظتين.







مأرب الجوف نزوح



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