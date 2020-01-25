 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / نزوح 3600 شخص من مأرب والجوف تزامناً مع اشتداد المعارك
نزوح 3600 شخص من مأرب والجوف تزامناً مع اشتداد المعارك
السبت, 25 يناير, 2020 01:50:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
نزوح 3600 شخص من مأرب والجوف تزامناً مع اشتداد المعارك

*يمن برس - خاص
أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن UNFPA Yemen))، الجمعة، نزوح 3 آلاف و600 شخص من محافظتي مأرب والجوف خلال الأيام الأخيرة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "تأجج الصراع بشدة  في محافظتي مأرب و الجوف في الأيام الأربعة الأخيرة وتمكنا خلالها بالتعاون مع شركائنا من الوصول بمساعدات آلية الإستجابة السريعة إلى 3,600 نازح، نزحوا حديثاً من هذه المناطق.


ويأتي هذا الاعلان بالتزامن مع اشتداد المعارك في جبهات مأرب والجوف وتزايد وتيرة القصف الحوثي الصاروخي على مواقع عسكرية ومدنية في المحافظتين.
 


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1284
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©