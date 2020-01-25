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مليشيا الحوثي تختطف "شيخًا قبليًا" وعشرات المواطنين عقب انتفاضة شعبية ضدها في إب(تفاصيل)

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إب

*يمن برس -إب

شنت مليشيا الحوثي الانقلابية، حملة اختطافات واسعة بحق مدنيين في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية إن "القيادي الحوثي" "شاكر الشبيبي"، المعين مديراً لأمن مديرية العدين، قاد عمليات اختطاف واسعة بحق المدنيين في مديرية العدين واقتاد العشرات إلى سجون المليشيا في المديرية.



وأكدت المصادر أن غالبية المختطفين من أسرة من أسرة بيت "الشهاري" من بينهم الشيخ القبلي "حميد أحمد أمين الشهاري" ومواطنين آخرين من أسر أخرى من أبناء قرية "قمنة" المطلة على منطقة وادي الدور بعزلة خباز بالمديرية.



وتأتي هذه الحملة ضمن تداعيات الانتفاضة الشعبية التي قادتها أسرة "الشهاري" ضد المليشيا عقب مقتل "جميل الشهاري" من قبل القيادي الحوثي "الشبيبي".



يذكر بأن المئات من أبناء محافظة إب، يقبعون في سجون المليشيا منذ سنوات في ظل استمرار الانتهاكات الواسعة التي تطال المدنيين في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شنت مليشيا الحوثي الانقلابية، حملة اختطافات واسعة بحق مدنيين في محافظة إب، وسط اليمن.وقالت مصادر محلية إن "القيادي الحوثي" "شاكر الشبيبي"، المعين مديراً لأمن مديرية العدين، قاد عمليات اختطاف واسعة بحق المدنيين في مديرية العدين واقتاد العشرات إلى سجون المليشيا في المديرية.وأكدت المصادر أن غالبية المختطفين من أسرة من أسرة بيت "الشهاري" من بينهم الشيخ القبلي "حميد أحمد أمين الشهاري" ومواطنين آخرين من أسر أخرى من أبناء قرية "قمنة" المطلة على منطقة وادي الدور بعزلة خباز بالمديرية.وتأتي هذه الحملة ضمن تداعيات الانتفاضة الشعبية التي قادتها أسرة "الشهاري" ضد المليشيا عقب مقتل "جميل الشهاري" من قبل القيادي الحوثي "الشبيبي".يذكر بأن المئات من أبناء محافظة إب، يقبعون في سجون المليشيا منذ سنوات في ظل استمرار الانتهاكات الواسعة التي تطال المدنيين في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.







مليشيا الحوثي إب انتفاضة شعبية



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