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محافظة تعز تصحو على فاجعة جديدة ضحاياها بينهم نساء وأطفال (التفاصيل)

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حطام حافلة بعد حادث مروري

*يمن برس -تعز

قالت مصادر محلية إن خمسة أشخاص من أبناء محافظة تعز توفوا في حادث مروري وقع صباح اليوم في محافظة شبوة.



وأشارت المصادر إلى أن من بين المتوفين امرأتين ورضيعة، فيما أصيب في الحادث عدد آخر من أبناء مديرية صبر الموادم محافظة تعز، أثناء عودتهم من منفذ الوديعة الحدودي .



وقالت المصادر إن الحادث نتج عن انقلاب الحافلة التي كانوا يستقلونها في شبوة أثناء عودتهم إلى تعز .



وتسببت الحوادث المرورية في الطريق الرابطة بين عدد من المحافظات اليمنية بوفاة العديد من المسافرين؛ نتيجة لسوء هذه الطرق التي أصبحت متهالكة جراء غياب الصيانه الدورية لها.



كما تسببت الحرب الدائرة منذ خمس سنوات بقطع العديد من الطرق الرئيسية واستبدالها بطرق فرعية وعره كما هو الحال في الطريق الفرعي المؤدي إلى مدينة تعز





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مصادر محلية إن خمسة أشخاص من أبناء محافظة تعز توفوا في حادث مروري وقع صباح اليوم في محافظة شبوة.وأشارت المصادر إلى أن من بين المتوفين امرأتين ورضيعة، فيما أصيب في الحادث عدد آخر من أبناء مديرية صبر الموادم محافظة تعز، أثناء عودتهم من منفذ الوديعة الحدودي .وقالت المصادر إن الحادث نتج عن انقلاب الحافلة التي كانوا يستقلونها في شبوة أثناء عودتهم إلى تعز .وتسببت الحوادث المرورية في الطريق الرابطة بين عدد من المحافظات اليمنية بوفاة العديد من المسافرين؛ نتيجة لسوء هذه الطرق التي أصبحت متهالكة جراء غياب الصيانه الدورية لها.كما تسببت الحرب الدائرة منذ خمس سنوات بقطع العديد من الطرق الرئيسية واستبدالها بطرق فرعية وعره كما هو الحال في الطريق الفرعي المؤدي إلى مدينة تعز







شبوة حادث مروري تعز



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