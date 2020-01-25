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حادثة لا تصدق ..فتاة عشرينية تسقط من الطابق التاسع وتواصل سيرها مشياً على الأقدام(صور)

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*يمن برس -متابعة خاصة

سقطت فتاة عمرها (27 عاما)، من شرفة الطابق التاسع في مبنى وسط مدينة إزلوتشينسك الروسية، ولكنها لم تصب بأذى.



وأظهرت مشاهد لا تصدق، نقلا عن صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لحظة سقوط المرأة من أعلى المبنى بمسافة تصل إلى 90 قدما، حيث ظهرت في فيديو وهي تنقلب في الهواء عدة مرات، ثم تسقط إلى الأرض، ليصطدم جسدها بأكوام الثلج، وبعد عدة ثوان تنهض بطريقة درامية وتتمكن من السير بعيدا.



ووفقا لوسائل إعلامية روسية، فإن المرأة سقطت من شرفة منزلها، نهاية الأسبوع الماضي، وكانت درجة الحرارة 14 درجة مئوية تحت الصفر، وبعدما تمكنت من النهوض بعد سقوطها، طلبت المساعدة من الجيران وطلبت منهم استدعاء سيارة إسعاف.



وتتلقى الآن العلاج في مستشفى بمنطقة خانتي مانسي غرب سيبيريا، حيث أكد الأطباء أنها تعاني من كدمات داخلية، ولا يوجد لديها كسر في العظام بعد حادثة سقوطها المرعبة.

















للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك سقطت فتاة عمرها (27 عاما)، من شرفة الطابق التاسع في مبنى وسط مدينة إزلوتشينسك الروسية، ولكنها لم تصب بأذى.وأظهرت مشاهد لا تصدق، نقلا عن صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لحظة سقوط المرأة من أعلى المبنى بمسافة تصل إلى 90 قدما، حيث ظهرت في فيديو وهي تنقلب في الهواء عدة مرات، ثم تسقط إلى الأرض، ليصطدم جسدها بأكوام الثلج، وبعد عدة ثوان تنهض بطريقة درامية وتتمكن من السير بعيدا.ووفقا لوسائل إعلامية روسية، فإن المرأة سقطت من شرفة منزلها، نهاية الأسبوع الماضي، وكانت درجة الحرارة 14 درجة مئوية تحت الصفر، وبعدما تمكنت من النهوض بعد سقوطها، طلبت المساعدة من الجيران وطلبت منهم استدعاء سيارة إسعاف.وتتلقى الآن العلاج في مستشفى بمنطقة خانتي مانسي غرب سيبيريا، حيث أكد الأطباء أنها تعاني من كدمات داخلية، ولا يوجد لديها كسر في العظام بعد حادثة سقوطها المرعبة.







فتاة روسية الطابق التاسع



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