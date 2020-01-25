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صعدة..الوضع ينفجر عسكريا والجيش يهاجم الحوثيين بمساندة طيران التحالف ويعلن مصرع أحد قاداتهم في "الرزامي"

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من جبهات صعدة

*يمن برس -صعدة

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بمدفعية ومروحيات التحالف، اليوم السبت، من تدمير تحصينات وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية بمنطقة الرزامي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة (شمال اليمن).



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" عن قائد لواء (حرب 1) العميد محمد الغنيمي قوله، إن قوات الجيش الوطني دكت تحصينات وتجمعات مليشيا الحوثي في تبة "عمير" والتباب المطلة على "النقعة" المحاذية "للجربة والغرابة".



ولفت إلى أن الهجوم أسفرت عن مصرع القيادي الميداني المدعو "أبو فايز الطيري" ودحر بقية عناصر الميليشيا.



وأكد أن عملية التحرير مستمرة في محور الطلح بالصفراء ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية وتمضي بوتيرة منتظمة إلى أن يتم دحر المليشيا من محافظة صعدة وصولا إلى باقي المحافظات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بمدفعية ومروحيات التحالف، اليوم السبت، من تدمير تحصينات وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية بمنطقة الرزامي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة (شمال اليمن).ونقلت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" عن قائد لواء (حرب 1) العميد محمد الغنيمي قوله، إن قوات الجيش الوطني دكت تحصينات وتجمعات مليشيا الحوثي في تبة "عمير" والتباب المطلة على "النقعة" المحاذية "للجربة والغرابة".ولفت إلى أن الهجوم أسفرت عن مصرع القيادي الميداني المدعو "أبو فايز الطيري" ودحر بقية عناصر الميليشيا.وأكد أن عملية التحرير مستمرة في محور الطلح بالصفراء ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية وتمضي بوتيرة منتظمة إلى أن يتم دحر المليشيا من محافظة صعدة وصولا إلى باقي المحافظات.







صعدة الرزامي الحوثيين الجيش الوطني



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